Кто должен уступить, если полоса заканчивается? Главная ловушка пункта 8.4 ПДД, о которой забывают даже опытные водители

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

6 ноября 2026, 11:53

Миф о «помехе справа» при сужении дороги: почему вежливость в пробке может сделать вас виновником ДТП

Миф о «помехе справа» при сужении дороги: почему вежливость в пробке может сделать вас виновником ДТП

Кто должен уступить, если полоса заканчивается? Главная ловушка пункта 8.4 ПДД, о которой забывают даже опытные водители

Миф о «помехе справа» при сужении дороги: почему вежливость в пробке может сделать вас виновником ДТП

В плотном потоке легко принять привычку за правило. Разметка и знаки помогают понять, чья траектория заканчивается. Важная деталь меняет порядок проезда в знакомой ситуации.

В плотном потоке легко принять привычку за правило. Разметка и знаки помогают понять, чья траектория заканчивается. Важная деталь меняет порядок проезда в знакомой ситуации.

За автобусом из соседнего ряда может внезапно показаться легковой автомобиль. Вы намерены встроиться перед ним, однако водитель легковушки продолжает ехать по своей полосе. Сам по себе включенный поворотник не обязывает его пропускать вас: указатель лишь сообщает о намерении совершить маневр и не обеспечивает преимущества.

Пункт 8.4 ПДД устанавливает порядок для такого маневра: уступить должен тот, кто перестраивается, транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления. Поэтому при сужении дороги преимущество остается у машины, которая уже движется по полосе и не меняет ряд. Водитель должен убедиться, что перестроение безопасно, и не начинать его, если соседнему автомобилю пришлось бы менять скорость или направление. Такая ситуация часто возникает в пробке, когда водители по очереди пропускают друг друга. Привычная вежливость не отменяет требований правил.

Перед маневром важно понять, действительно ли сосед перестраивается. Из-за изгиба дороги автомобиль может визуально смещаться к соседнему ряду, хотя водитель остается в своей полосе. Посмотрите на разметку и направление движения полос: иногда именно ваш ряд заканчивается, а соседний огибает узкий участок. Если машины столкнутся, при разборе выяснят, кто покинул свою полосу. Затем сопоставят траектории движения с видеозаписями.

Заранее оценить дорогу помогают предупреждающие знаки. Знак 1.20.2 показывает сужение справа, знак 1.20.3 предупреждает о сужении слева. Сужение с обеих сторон обозначает знак 1.20.1. Конец полосы также обозначают знаки 5.15.5 и 5.15.6. Предупреждающий знак сам по себе не определяет преимущество. Учитывают разметку и фактическое направление полос, а также то, кто именно меняет занимаемую полосу. Если разметка стерлась, ориентируются на дорожные знаки. Смотрят и на границы проезжей части с положением автомобилей. Когда правый край дороги уходит влево и рядом уже не помещаются две машины, водитель, чья полоса заканчивается и кто перестраивается, должен уступить автомобилю, продолжающему движение по своей полосе. Правило «всегда уступает водитель справа» для обычного сужения не применяется.

Отдельный случай, когда два автомобиля одновременно перестраиваются в одну полосу. Например, на трехполосной дороге машины с краев могут одновременно направиться в средний ряд. Если перестроение действительно происходит одновременно, пункт 8.4 ПДД обеспечивает преимущество автомобилю справа, поэтому водитель слева должен уступить. Если один автомобиль начал перестраиваться раньше, а второй продолжал движение по своей полосе, очередность определяют с учетом фактических траекторий. Эти правила njcar.ru приводит в материале о проезде сужений.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Петрозаводск Великий Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться