Кто должен уступить, если полоса заканчивается? Главная ловушка пункта 8.4 ПДД, о которой забывают даже опытные водители

Миф о «помехе справа» при сужении дороги: почему вежливость в пробке может сделать вас виновником ДТП

В плотном потоке легко принять привычку за правило. Разметка и знаки помогают понять, чья траектория заканчивается. Важная деталь меняет порядок проезда в знакомой ситуации.

В плотном потоке легко принять привычку за правило. Разметка и знаки помогают понять, чья траектория заканчивается. Важная деталь меняет порядок проезда в знакомой ситуации.

За автобусом из соседнего ряда может внезапно показаться легковой автомобиль. Вы намерены встроиться перед ним, однако водитель легковушки продолжает ехать по своей полосе. Сам по себе включенный поворотник не обязывает его пропускать вас: указатель лишь сообщает о намерении совершить маневр и не обеспечивает преимущества.

Пункт 8.4 ПДД устанавливает порядок для такого маневра: уступить должен тот, кто перестраивается, транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления. Поэтому при сужении дороги преимущество остается у машины, которая уже движется по полосе и не меняет ряд. Водитель должен убедиться, что перестроение безопасно, и не начинать его, если соседнему автомобилю пришлось бы менять скорость или направление. Такая ситуация часто возникает в пробке, когда водители по очереди пропускают друг друга. Привычная вежливость не отменяет требований правил.

Перед маневром важно понять, действительно ли сосед перестраивается. Из-за изгиба дороги автомобиль может визуально смещаться к соседнему ряду, хотя водитель остается в своей полосе. Посмотрите на разметку и направление движения полос: иногда именно ваш ряд заканчивается, а соседний огибает узкий участок. Если машины столкнутся, при разборе выяснят, кто покинул свою полосу. Затем сопоставят траектории движения с видеозаписями.

Заранее оценить дорогу помогают предупреждающие знаки. Знак 1.20.2 показывает сужение справа, знак 1.20.3 предупреждает о сужении слева. Сужение с обеих сторон обозначает знак 1.20.1. Конец полосы также обозначают знаки 5.15.5 и 5.15.6. Предупреждающий знак сам по себе не определяет преимущество. Учитывают разметку и фактическое направление полос, а также то, кто именно меняет занимаемую полосу. Если разметка стерлась, ориентируются на дорожные знаки. Смотрят и на границы проезжей части с положением автомобилей. Когда правый край дороги уходит влево и рядом уже не помещаются две машины, водитель, чья полоса заканчивается и кто перестраивается, должен уступить автомобилю, продолжающему движение по своей полосе. Правило «всегда уступает водитель справа» для обычного сужения не применяется.

Отдельный случай, когда два автомобиля одновременно перестраиваются в одну полосу. Например, на трехполосной дороге машины с краев могут одновременно направиться в средний ряд. Если перестроение действительно происходит одновременно, пункт 8.4 ПДД обеспечивает преимущество автомобилю справа, поэтому водитель слева должен уступить. Если один автомобиль начал перестраиваться раньше, а второй продолжал движение по своей полосе, очередность определяют с учетом фактических траекторий. Эти правила njcar.ru приводит в материале о проезде сужений.