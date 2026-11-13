Больше никаких споров при сужении дороги: запомните раз и навсегда правило приоритета по ПДД

Сужение дороги: кто кого должен пропустить — разбор по пунктам ПДД

ГАИ напомнила: если одна полоса заканчивается, ее водитель должен уступить тем, кто продолжает ехать прямо. Правило «зиппера» помогает двигаться плотнее, но обязательным по ПДД не считается; при одновременном перестроении преимущество у того, кто справа.

ГАИ напомнила: если одна полоса заканчивается, ее водитель должен уступить тем, кто продолжает ехать прямо. Правило «зиппера» помогает двигаться плотнее, но обязательным по ПДД не считается; при одновременном перестроении преимущество у того, кто справа.

В плотном потоке при сужении дороги ключевой принцип остается неизменным: водитель, чья полоса заканчивается и кто вынужден перестраиваться, обязан уступить дорогу тем, кто продолжает движение по своей полосе без изменения траектории. Так называемый принцип «застежки-молнии» — это лишь практика взаимной вежливости, а не законодательно закрепленное право преимущественного проезда, поэтому полагаться на него рискованно.

Логика ПДД здесь очень четкая: при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения (пункт 8.4 ПДД РФ). Водитель на заканчивающейся полосе, по сути, выполняет маневр перестроения, поэтому он обязан уступить дорогу «хозяину полосы», который продолжает движение прямо.

Если этот водитель не уступает дорогу и происходит столкновение, дорожная полиция или суд, как правило, признают его виновным в ДТП, поскольку он не выполнил обязанность уступить дорогу.

Если две полосы сужаются одновременно (или в момент сближения обе стороны находятся в процессе перестроения), и невозможно определить, чья полоса заканчивается, применяется специальное правило пункта 8.4 ПДД: при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Именно это и есть юридическая формулировка правила «помехи справа». Однако обратите внимание: это правило действует только в ситуации одновременного перестроения. Если вы едете прямо по своей полосе, а кто-то справа пытается перестроиться в ваш ряд, вы не обязаны уступать ему дорогу на основании «помехи справа».

Отдельно стоит помнить, что включение указателя поворота лишь информирует окружающих о намерении, но не означает, что другие обязаны вас пропустить. Если вы перестраиваетесь, создавая помехи движущимся прямо, вы все равно нарушаете правила. На практике, хотя принцип «застежки-молнии» и снижает заторы, он не является обязательным требованием ПДД. При возникновении ДТП ответственность определяется на основании того, кто перестраивался, а кто двигался прямо, а не на основании того, кто был вежливее.

Похожие тонкости при выборе, кто должен уступить, разбираются и в материале о проезде скорой помощи.