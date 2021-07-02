При взрыве фейерверка уничтожен грузовик саперов полиции
Полиция Лос-Анджелеса конфисковала порядка от 3 000 до 5 000 фунтов (1360 до 2 268 кг) китайских фейерверков. Чтобы их переместить в безопасное место прибыло три грузовика с закрытым кузовом и 53-футовый (16-метровый) трейлер. Однако «самодельные взрывные устройства» было слишком опасно перемещать. Поэтому полиция приняла решение взорвать их внутри специального сферического защитного контейнера, который установлен на тягаче с прицепом. Это стандартная процедура. Но что-то пошло не так. В результате взрыва пострадали 17 человек, в том числе девять полицейских Лос-Анджелеса и федеральный агент. В соседних домах были выбиты окна и повреждены припаркованные автомобили. Взрыв был слышен за несколько кварталов.
Эксперты говорят, что возможно, это результат человеческой ошибки, например, неправильная герметизация сосуда или его чрезмерная загрузка материалом, возможно, это дефект оборудования, на котором могла образоваться микротрещина.
«Им очень повезло, что здесь никого не убили», - сказал Гленн Корбетт, профессор пожарных наук в Колледже уголовного правосудия Джона Джея в Нью-Йорке. По словам Корбетта, отряды по разминированию по всей стране, вероятно, теперь перепроверят свое собственное оборудование, чтобы убедиться, что в их контейнерах нет потенциальных дефектов.
«В этом контейнере произошло что-то, чего не должно было случиться, и мы не знаем почему», - сказал шеф полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур. «Но мы намерены это выяснить». По словам Мура, в камеру было помещено менее 10 фунтов (4,54 кг) материала, что намного ниже рейтинга безопасности.
«Это судно должно было утилизировать материал», - сказал Мур. Но вместо этого произошел «полный, катастрофический отказ». Гидравлические двери защелкиваются и запираются дистанционно, и детонация происходит мгновенно. Смещенная взрывная волна поглощается контейнером и безопасно выпускается наружу.
Взрыв произошел после того, как полиция потратила день на уничтожение от 3 000 до 5 000 фунтов (1360 до 2 268 кг) самодельных фейерверков, которые были обнаружены во внутреннем дворе дома в картонных коробках. Фейерверки запрещены к продаже или хранению в Лос-Анджелесе. По словам Мура, 27-летний житель, Артуро Сехас, был арестован по подозрению в хранении взрывчатых веществ, но ему также могут предъявить обвинения в создании угрозы для детей, поскольку его 10-летний брат находился в доме. Картонные коробки для фейерверков имели маркировку «Сделано в Китае». Начальник полиции сказал, что они были куплены за пределами штата, чтобы продать их для использования на Дне независимости 4 июля. По мере приближения праздника пожарные по всему штату конфискуют десятки тысяч фунтов незаконных фейерверков и предупреждают жителей, что их запуск может привести к разрушительным лесным пожарам.
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