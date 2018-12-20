20 декабря 2018, 12:17
При замене прав предлагают проверять знания ПДД
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Госавтоинспекция предложила ряд нововведений, которые позволят усилить контроль за квалификацией водителей. В частности, предлагают ужесточить выдачу автобусных прав, обязать всех иностранных водителей, имеющих вид на жительство, переучиваться в России, а также ввести пересдачу теоретического экзамена при замене прав.
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С 1 января 2019 года автошколы должны будут заносить данные о всех выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора ...Читать далее
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников одобрил предложение, но заявил, что оно потребует «серьезной проработки и больших ресурсов». По его мнению, если такие экзамены и появятся в будущем, то целесообразно сделать их добровольными. Водители, успешно пересдавшие теорию, смогут рассчитывать на определенные бонусы и преференции, например, на скидку при покупке ОСАГО.
Другая инициатива касается получения прав на управление автобусами. Предлагается не открывать водителям категорию «D», если у них нет стажа в других категориях. Еще одно предложение затрагивало проблему водителей-мигрантов. Число ДТП с их участием в последнее время только растет. ГИБДД предложила обязать иностранцев, имеющих вид на жительство или оформивших гражданство РФ, в течение полугода пройти краткий курс обучения, сдать экзамены и обменять национальные права на российские. Это правило будет действовать только в отношении водителей, с правами категорий С и D.
Мы уже писали, что с нового года все данные о выпускниках автошколы обязаны будут заносить в единый федеральный реестр. Аналогичное предложение прозвучало и в отношении медицинских справок. Минздрав уже выразил готовность предоставлять данные в электронном виде, начиная с 2019 года.
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