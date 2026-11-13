«БЕЛКА» — жилой прицеп весом 500 кг: спальные места, кухня, автономное питание и правила перевозки — что еще внутри

Легкий жилой прицеп «БЕЛКА»: обзор, цены и что нужно знать водителю

Компактный прицеп БЕЛКА рассчитан на поездки без привязки к гостиницам: спальное место подходит для двоих и трансформируется для троих. Цены трех комплектаций составляют от 410 тыс. до 670 тыс. рублей; автономное оснащение можно дополнить отдельными опциями.

Компактный прицеп БЕЛКА рассчитан на поездки без привязки к гостиницам: спальное место подходит для двоих и трансформируется для троих. Цены трех комплектаций составляют от 410 тыс. до 670 тыс. рублей; автономное оснащение можно дополнить отдельными опциями.

Прицеп «БЕЛКА» представляет собой легкий жилой модуль для автотуризма. Его масса составляет 500 кг, а габариты — 2820 мм в длину, 1400 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Такие размеры позволяют организовать внутри пространство для отдыха и ночлега.

Основное спальное место размером 2000 на 1340 мм рассчитано на двоих и при необходимости трансформируется для третьего человека, кроме того предусмотрены три сидячих места. Кухонный блок выполнен выдвижным, готовить можно как внутри прицепа, так и на открытом воздухе. В комплектации есть дверь с окном, сервисный люк и два окна разного размера для естественного освещения, а для вещей предусмотрены рюкзаки и полки. Снаружи можно установить крепление для двух велосипедов и рейлинги на крышу.

Фото: autocamper.pro

В более оснащенных версиях доступны кухня с мойкой, трансформируемое спальное место, откидной столик, полки и шкафы. Для автономных поездок предусмотрена система электроснабжения с розетками на 12 и 220 В, USB-портами и освещением в четырех зонах, а дополнительно можно заказать солнечные панели, гелевый аккумулятор, холодильник, автономный обогреватель, биотуалет, бак для воды и бойлер, что производитель связывает с использованием прицепа круглый год. Стоимость зависит от версии: базовая комплектация стоит 410 тысяч рублей, стандартная — 590 тысяч рублей, топовая «Оптима» — 670 тысяч рублей.

Фото: autocamper.pro

Что касается транспортировки, поскольку разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, для его буксировки достаточно обычной категории B, а категория BE не требуется даже в случае, когда суммарная масса автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, так как ключевым критерием является масса самого прицепа.

При буксировке действуют ограничения скорости: вне населенных пунктов не более 70 км/ч, на автомагистралях не более 90 км/ч, в населенных пунктах сохраняется общий предел 60 км/ч.

Перед поездкой необходимо проверить сцепное устройство, страховочные цепи и световые приборы прицепа, а груз распределять равномерно, избегая перегруза кормы, чтобы снизить риск раскачки и потери контроля над автопоездом. Из-за увеличенной массы и инерции тормозной путь возрастает, поэтому тормозить нужно заблаговременно и плавно.

Управление автомобилем с прицепом, масса которого не соответствует имеющейся категории прав, влечет административную ответственность по статье 12.7 КоАП РФ со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и возможным задержанием транспортного средства, однако при наличии категории B в случае с «БЕЛКОЙ» этого риска нет.