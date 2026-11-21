Прицеп за 2,49 млн рублей: что внутри «Феникса 400»

Семейный прицеп GEED CAMPER «Феникс 400» стоит от 2 490 000 ₽. В жилом модуле есть П-образный диван-кровать, верхний ярус, кухня и отдельный санузел. Часть оборудования предлагается как опция.

Семейный прицеп GEED CAMPER «Феникс 400» стоит от 2 490 000 ₽. В жилом модуле есть П-образный диван-кровать, верхний ярус, кухня и отдельный санузел. Часть оборудования предлагается как опция.

Компактный жилой прицеп все чаще рассматривают как замену гостинице и палатке: он не требует отдельного места на участке, легко перевозится и позволяет менять локации без сборов. Именно на такой сценарий рассчитан жилой модуль «Феникс 400» от GEED CAMPER — четырехметровый прицеп, в котором нашлось место для двухъярусной спальни, кухни, санузла и дизельного отопления. Однако перед покупкой производитель советует начать не с осмотра мебели, а с документов на автомобиль.

Фото: geedcamper.ru

Выбор прицепа для владельца машины начинается с проверки допустимой массы: адаптация зависит от конкретной модификации и комплектации автомобиля. В GEED CAMPER предлагают заранее уточнить этот параметр по документам, а заодно выяснить, какая категория водительских прав потребуется.

В жилом модуле «Феникс 400» длиной 4 метра спальные места расположены в два яруса. П-образный диван трансформируется в основную кровать размером 194×190 см, а над ней находится скрытая верхняя кровать с ящиками — 194×100 см. В зависимости от планировки предусмотрено от двух до четырех спальных мест. На фотографиях показан прицеп с металлическим оборудованием.

Фото: geedcamper.ru

Кухня и отдельный санузел находятся внутри. Базовая комплектация включает кают-компанию и мебель: диваны, стол, основную кровать и кухонный гарнитур. Водяная система состоит из бака чистой воды на 100 литров с датчиком и мойки; предусмотрен внутренний и внешний душ.

Для обогрева установлен дизельный обогреватель мощностью 4 кВт с разводкой теплого воздуха. В перечне базового оборудования аккумулятор LiFePO₄ указан емкостью 100 А·ч.

Ходовая часть включает оцинкованную стальную раму, рессоры с амортизаторами и литые диски R15. Размеры жилого модуля — 400×200×200 см.

Холодильник, газовую или индукционную плиту можно выбрать отдельно. Среди дополнительных решений указаны бойлер и выбранный вариант биотуалета. Для автономности доступны аккумулятор емкостью до 300 А·ч, солнечные панели мощностью до 400 Вт и инвертор. Стоимость каждой выбранной опции можно запросить отдельно.

Отделку мебели изготавливают в трех вариантах. «Светлый» сочетает белые фасады с серым велюром. «Теплое дерево» — дуб сонома и коричневый велюр, «Контрастный» — дубослив и бежевый велюр. Можно сочетать корпуса и фасады мебели, столешницы и обивки; менеджер поможет с выбором и подготовит визуализацию. Базовая цена «Феникс 400» начинается от 2 490 000 рублей.