Автодом «Купава»: алюминиевый кузов, стеклопакеты с рольставнями, 3 варианта пола и мебель по индивидуальным эскизам

Автодом «Купава» 273140: особенности конструкции и варианты комплектации

Модель 273140 от производителя Купава выделяется среди прицепов для проживания благодаря продуманной конструкции и возможностям индивидуальной комплектации. В условиях растущего интереса к мобильному отдыху такие решения становятся особенно актуальными.

Модель 273140 от производителя Купава выделяется среди прицепов для проживания благодаря продуманной конструкции и возможностям индивидуальной комплектации. В условиях растущего интереса к мобильному отдыху такие решения становятся особенно актуальными.

В последние годы интерес к прицепам для проживания заметно вырос, и модель «Купава» 273140 стала одним из ведущих предложений на российском рынке. Этот прицеп рассчитан на тех, кто ценит мобильность и комфорт в поездках, а также ищет возможность адаптировать пространство под свои нужды.

Кузов прицепа выполнен с использованием алюминиевого профиля, что обеспечивает прочность и надежность конструкции. Внутри установлены пластиковые однокамерные стеклопакеты размером 1000 на 750 мм, оснащенные рольставнями для дополнительной защиты и уединения. Пол под потолком линолеумом, автолином или полиуретановой заливкой – выбор зависит от предпочтений заказчика и предполагаемых условий эксплуатации.

В комплектации предусмотрен стол, мягкое сиденье с рюкзаком и спинкой, а также осветительное оборудование. По желанию клиента возможна установка зеркала, дополнительной мебели по индивидуальным эскизам, а также монтаж дополнительных окон и другого оборудования.

Фото: minprom.gov.by

Внутренние размеры кузова достаточно универсальны и подходят для комфортного размещения одного-двух человек. Кузов собран из сэндвич-панелей: внутри - ДВПо, снаружи - крашенный алюминиевый лист. Толщина панелей варьируется: пол - 46 мм, стены и двери - 24 мм, крыша - 27 мм. Такое сочетание материалов обеспечивает хорошую теплоизоляцию и устойчивость к внешним воздействиям.

Производитель предлагает гибкий подход к комплектации, который позволяет адаптировать прицеп под разные задачи – от личного отдыха до коммерческого использования. Цена на модель формируется индивидуально и зависит от выбранных опций и доработок.

На фоне растущего интереса к мобильным решениям для путешествий и работы, интерес к офисным прицепам вполне объясним. Важно отметить, что в сегменте компактных прицепов для жилья существует конкуренция, и производители стремятся предлагать не только базовый комфорт, но и более глубокие решения. Например, в автомобильной сфере наблюдаются тенденции и в премиум-сегменте: новые модели также приобретают технические доработки и расширяют возможности , что приводит к повсеместной персонализации.

«Купава» 273140 может заинтересовать владельцев бизнеса, связанного с выездными мероприятиями или торговлей. Важно помнить, что подобные решения позволяют сэкономить на аренде жилья в поездках и обеспечить независимость. Кроме того, компактные размеры и возможность индивидуальной доработки делают эту модель удобной для эксплуатации в российских условиях, где мобильность и автономность часто выходят на первый план.