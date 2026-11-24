Права категории BE при буксировке прицепа: когда категории B уже недостаточно

Категория B подходит не для любой связки автомобиля и прицепа: важны разрешенная масса прицепа и данные в документах на машину. Если для поездки нужна BE, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль могут задержать.

Категория B подходит не для любой связки автомобиля и прицепа: важны разрешенная масса прицепа и данные в документах на машину. Если для поездки нужна BE, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль могут задержать.

Смена легкового автомобиля на более тяжелый кроссовер может неожиданно изменить требования к водительским правам, даже если прицеп остается прежним. Причина — в разрешенной максимальной массе сцепки, которую инспектор проверяет по документам, а не по фактической загрузке. Об этом напоминают положения Федерального закона № 196-ФЗ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ № 20.

Для прицепа с разрешенной максимальной массой свыше 750 кг категории B достаточно только при одновременном соблюдении двух условий: масса прицепа не превышает массу пустого автомобиля, а суммарная разрешенная масса машины и прицепа не больше 3,5 тонны. Показатели берут из административных документов. Если прицеп весит 750 кг или меньше, категории B хватает даже при общей массе свыше 3,5 тонны. Именно поэтому прицепы на 750 и 751 кг попадают под разные правила.

Пример: автомобиль с разрешенной максимальной массой 2 000 кг и снаряженной массой 1 400 кг с прицепом на 1 000 кг дает в сумме 3 000 кг — категории B достаточно. Но кроссовер с разрешенной максимальной массой 2 600 кг в той же сцепке дает 3 600 кг: порог превышен на 100 кг, и требуется категория BE. Уменьшение фактической загрузки это не меняет — разрешенная масса указана в документах.

Открыть категорию BE можно с 19 лет при стаже по категории B не менее года. Нужны медицинская справка, обучение и сдача экзамена. Управление составом без обязательной категории квалифицируется по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ: штраф от 5 000 до 15 000 рублей, возможна задержка транспортного средства. Это отличается от управления после лишения прав.

За незарегистрированный прицеп предусмотрен штраф 500–800 рублей, при повторном нарушении — 5 000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Буксировка автомобиля без штатного фаркопа наказывается штрафом 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Владельцу отдельный полис ОСАГО на прицеп не нужен, вписывать его в действующий полис также не требуется. Прицеп массой до 3,5 тонны освобожден от техосмотра. Перед поездкой груз не должен закрывать обзор, а задний номер и фонари прицепа должны быть видны. Перевозить людей в прицепе запрещено. Для легкового автомобиля с прицепом действуют ограничения скорости: до 60 км/ч в населенном пункте, до 70 км/ч за городом, до 90 км/ч на автомагистралях. Знак «Движение с прицепом запрещено» распространяется только на грузовики и тракторы.

Перед поездкой на новом автомобиле специалисты рекомендуют сверить разрешенную максимальную массу машины и прицепа, а также массу пустого автомобиля — и только по этим данным делать вывод, достаточно ли категории B.