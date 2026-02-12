Что предлагает российский прицеп-дача Smart Camp и почему его выбирают для путешествий и работы

Прицеп Smart Camp: компактный дом на колесах с уникальной комплектацией

В Москве стартовали продажи прицепа Smart Camp. Модель выделяется минималистичной комплектацией, возможностью автономной работы и привлекательной ценой при покупке в комплекте с Phantom Volkswagen Crafter. Разбираемся, чем интересен этот вариант для автолюбителей, ищущих мобильность и комфорт.

На рынке автодомов и прицепов-дач появляется все больше решений, рассчитанных на тех, кто ценит мобильность, простоту и независимость от работников. Smart Camp - один из таких вариантов, который уже доступен для покупки в Москве. Его стоимость составляет 990 000 рублей. Это предложение особенно актуально для тех, кто ищет компактный и функциональный прицеп для путешествий или работы в условиях, где нет доступа к привычным удобствам.

Smart Camp - это прицеп-дача российского производства, рассчитанная на двух человек. Внутри расположена двуспальная кровать размером 180 на 200 см, что позволяет с комфортом отдыхать даже в длительных поездках. Несмотря на скромные габариты, прицеп оборудован всей сетью для автономного пребывания: здесь обогреватель мощностью 2 кВт, работающий от 220 В, а также аккумулятор емкостью 100 Ач и генератор на 4200 Вт. Такой набор позволяет не зависеть от внешних источников энергии и поддерживать комфортную температуру даже в холодное время года.

Фото: autoyahta.ru

В комплектацию Smart Camp также входит телевизор с диагональю 19 дюймов, интернет-модем для доступа к сети, запасное колесо, дополнительные канистры для нагревателя на 57 литров и отсек для хранения вещей. При этом в прицепе отсутствует кухонный модуль, санузел и санузел - производитель сделал ставку на минимализм и легкость конструкции. Данное решение позволяет снизить массу прицепа до 550 кг, максимально допустимая масса составляет 750 кг. Благодаря этому Smart Camp можно буксировать автомобили с категорией прав B, что делает его доступным для широкого использования.

Габариты прицепа также привлекают внимание: общая длина с дышлом - 4150 мм, ширина - 2150 мм, высота - 1950 мм. Внутренняя высота составляет 1300 мм, что достаточно для комфортного сна и хранения вещей. Клиренс диаметром 590 мм обеспечивает возможность проезда даже на загородных дорогах, колеса 205х70 R15С на штампованных дисках обеспечивают уверенность при движении по пересеченной местности.

Отсутствие газового оборудования, кухни и санузла компенсируется простотой обслуживания. Такой подход особенно ценят автотуристы, для которых важна мобильность и уединение от кемпинговой техники.

В условиях растущего интереса к автотуризму и работе на удаленке подобные прицепы становятся все более востребованными. Smart Camp - это пример того, как можно совместить компактность, функциональность и доступную цену, не жертвуя при этом базовым комфортом. Для многих автолюбителей это реальный шанс получить собственный мобильный дом без лишних затрат и сложностей.