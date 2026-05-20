Легкий прицеп Турист с кухней и тремя спальными местами – комфорт в дороге и на природе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 06:10

Прицеп «Турист» весом до 500 кг: новый формат семейных путешествий по России

Прицеп «Турист» весом до 500 кг: новый формат семейных путешествий по России

Легкий прицеп Турист с кухней и тремя спальными местами – комфорт в дороге и на природе

Прицеп «Турист» весом до 500 кг: новый формат семейных путешествий по России

В 2026 году на российском рынке появился прицеп «Турист», который весит менее 500 кг и подходит для большинства легковых автомобилей. Модель выделяется продуманной конструкцией, возможностью индивидуальной комплектации и доступной ценой, что делает ее актуальной для семейных поездок и отдыха на природе.

В 2026 году на российском рынке появился прицеп «Турист», который весит менее 500 кг и подходит для большинства легковых автомобилей. Модель выделяется продуманной конструкцией, возможностью индивидуальной комплектации и доступной ценой, что делает ее актуальной для семейных поездок и отдыха на природе.

Появление на рынке прицепа «Турист» в 2026 году привлекло внимание автолюбителей, предпочитающих самостоятельные поездки и отдых на природе. В условиях растущего интереса к мобильным устройствам и доступным решениям для путешествий компактный дом на колесах становится настоящей находкой для семей, которые не хотят зависеть от гостиниц и кемпингов.

Главная особенность «Туриста» — масса от 480 кг, что позволяет буксировать его даже автомобилям с небольшим мотором (от 80 л.с.). Поскольку этот прицеп подходит для большинства легковых машин и пикапов, не требуется покупка дорогого автомобиля или переплата за дополнительные опции. Такой подход делает модель особенно привлекательной для российских семей, которые ценят практичность и экономию.

В основе конструкции — современные бескаркасные сэндвич-панели, обеспечивающие прочность и отличную теплоизоляцию. Внутренняя отделка изготовлена из влагостойких материалов, что важно для эксплуатации в разных климатических условиях России. Внутри предусмотрено три спальных места: два для взрослых и одно для ребенка. Кухонная зона оборудована модулями для хранения и полноценной рабочей поверхностью, доступ к ней организован через заднюю подъемную крышку — удобно для приготовления пищи на свежем воздухе.

Габариты прицепа — длина 3,86 м, ширина 1,96 м, высота 1,88 м — обеспечивают устойчивое управление пространством. Здесь есть подвесной шкаф для одежды, полка для вещей, карнизы с занавесками и москитные сетки на окнах. Кухня отделена перегородкой, под столешницей размещены дополнительные устройства для хранения и доступа к аккумулятору.

В комплектации уже предусмотрены светодиодная оптика, оцинкованная рама, подвеска на колесах R15, противооткатные упоры и опорное колесо. Для расширения возможностей доступен онлайн-конфигуратор: можно добавить матрас, солнечную панель, автономную электрику, отопление, холодильник, душ или маркизу. Такой подход позволяет собрать индивидуальный комплект под конкретную задачу, не переплачивая за лишние функции.

Для управления прицепом достаточно водительских прав категории «В», однако перевозка людей внутри прицепа во время движения запрещена. Цена на базовую версию стартует от 380 000 рублей, что делает «Турист» одним из самых доступных решений на рынке. Владельцы отмечают удобство, качество сборки и продуманность каждой детали.

Судя по географии применения, прицепы такого уровня позволяют расширить масштаб поездок, не завися от стационарных кемпингов. Важно учитывать, что легкий вес способствует снижению расхода топлива буксирующего автомобиля. Кроме того, индивидуальная комплектация дает возможность адаптировать прицеп под разные условия использования — вплоть до длительных путешествий. В целом «Турист» выглядит как практичное решение для российских семей, ценящих свободу передвижения и комфорт на природе.

Интерес к домам на колесах в России растет, и «Турист» стал одним из символов этого тренда. Для тех, кто задумывается о самостоятельных путешествиях, полезно также ознакомиться с советами по организации ночевок в автомобиле — подробные рекомендации можно найти в специальном материале о правилах и рисках ночевок в машине .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Сочи Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться