19 ноября 2019, 00:28
Причины высокой смертности на российских дорогах: эксперты разошлись во мнениях
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По данным ГИБДД, в 2018 году на дорогах России было зарегистрировано более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В ДТП за год погибло свыше 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч было ранено. Цифры огромные. Эксперты называют разные причины.
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Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев встал на защиту водителей. Он назвал основной причиной высокой смертности на отечественных дорогах неграмотных пешеходов, которые часто не знают правил и переходят дорогу, как попало. Образование водителей, по его мнению, не может рассматриваться в качестве причины увеличения смертности в ДТП.
На масштаб страны и протяженность дорог указал глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Он обоснованно заявил, что нельзя сравнивать Россию с европейскими странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Более того, в 2019 году в России наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Для сравнения в США количество погибших в ДТП третий год подряд, начиная с 2016 года, не опускается ниже 40 000 человек. Правда, надо учесть, что численность населения в США вдвое больше, чем в России и обеспеченность личными автомобилями намного выше.
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