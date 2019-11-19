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19 ноября 2019, 00:28

Причины высокой смертности на российских дорогах: эксперты разошлись во мнениях

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По данным ГИБДД, в 2018 году на дорогах России было зарегистрировано более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В ДТП за год погибло свыше 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч было ранено. Цифры огромные. Эксперты называют разные причины.
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Оживленную дискуссию вызвал доклад специального посланника генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта во Всемирный день памяти жертв ДТП, который отмечался 17 ноября. По мнению господина Тодта, наиболее частая причина ДТП с летальным исходом в России – низкая грамотность водителей и пешеходов. Кроме того, к гибели людей на дорогах приводят вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на РИА «Новости».

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев встал на защиту водителей. Он назвал основной причиной высокой смертности на отечественных дорогах неграмотных пешеходов, которые часто не знают правил и переходят дорогу, как попало. Образование водителей, по его мнению, не может рассматриваться в качестве причины увеличения смертности в ДТП.

На масштаб страны и протяженность дорог указал глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Он обоснованно заявил, что нельзя сравнивать Россию с европейскими странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Более того, в 2019 году в России наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Для сравнения в США количество погибших в ДТП третий год подряд, начиная с 2016 года, не опускается ниже 40 000 человек. Правда, надо учесть, что численность населения в США вдвое больше, чем в России и обеспеченность личными автомобилями намного выше.
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Причины высокой смертности на российских дорогах: эксперты разошлись во мнениях
{{material_127960}}Оживленную дискуссию вызвал доклад специального посланника генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта во Всемирный день памяти жертв ДТП, который отмечался 17 ноября. По мнению господина Тодта, наиболее частая причина ДТП с летальным исходом в России – низкая грамотность водителей и пешеходов. Кроме того, к гибели людей на дорогах приводят вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на РИА «Новости».Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев встал на защиту водителей. Он назвал основной причиной высокой смертности на отечественных дорогах неграмотных пешеходов, которые часто не знают правил и переходят дорогу, как попало. Образование водителей, по его мнению, не может рассматриваться в качестве причины увеличения смертности в ДТП.На масштаб страны и протяженность дорог указал глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Он обоснованно заявил, что нельзя сравнивать Россию с европейскими странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Более того, в 2019 году в России наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Для сравнения в США количество погибших в ДТП третий год подряд, начиная с 2016 года, не опускается ниже 40 000 человек. Правда, надо учесть, что численность населения в США вдвое больше, чем в России и обеспеченность личными автомобилями намного выше.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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