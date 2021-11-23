Придорожная Америка: нелепые и смешные заведения на обочинах дорог
Эпоха 50-х годов в США была периодом китча, так что постройки тех лет хоть и поражают своим видом, но вполне понятны. Позже, когда наступили 70-е и вместе с ними пришла эпоха огромных торговых центров, маленькие китчивые строения были уже не символом эпохи, а попыткой владельцев выделиться и отстоять свое право на существование. Многие в итоге проиграли в этой битве, но к счастью их успел запечатлеть один фотограф, благодаря ему эти придорожные постройки навсегда останутся в истории США. Работы Марголиса пополнят реестр Национальных исторических мест.
Киоск с мороженым, построенный в виде рожка мороженого, был сфотографирован в 1979 году во Флориде. Подобные строения начали появляться в США в 50-е годы, когда был послевоенный бум на машины и у предпринимателей появилась возможность заполучить новых клиентов, открывая заведения на обочинах дорог.
Поскольку свои фотографии Марголис начал делать еще в 1969 году, на них он успел запечатлеть множество необычных строений, которые в 70-е и 80-е годы стали закрываться одно за другим. На фото ниже необычная АЗС в штате Вашингтон.
Сам Марголис был родом из Коннектикута, чтобы сделать все эти фотографии он проехал тысячи километров по всей стране, он снимал вплоть до 2008 года, многие здания на его фото уже были полуразрушенными. К примеру, вот это строение Spray Foam Trucks из штата Орегон вне всякого сомнения было хорошо заметно издалека, с такой огромной вывеской и статуей. Снимок был сделан в 1987 году.
Сам фотограф в интервью газете Washington Post в 2015 году говорил: «Поколение моих родителей считало эти придорожные постройки чудовищным уродством, а мне они всегда нравились. Нравилось это их стремление привлечь к себе внимание, они словно кричали – «Посмотри на меня! Ну же, посмотри!»» Например, это кафе Hoot Owl в Лос-Анджелесе, не уверены, что хотели бы туда зайти, но внимание бы точно обратили. Кафе снесли в 1979 году, через два года после того, как было сделано фото.
А эта АЗС Hat 'n' Boots, снятая в 1977 году в Сиэтле, она была открыта еще в 1945 году и появлялась в фильме с Чеви Чейзом «Каникулы».
Очень часто на фотографиях Марголиса здания запечатлены в разгар дня, когда рядом нет ни людей, ни машин. В своей книге «Придорожная Америка» он писал, что особенно любит это время суток, потому что свет в этот час напоминает золотой сироп. На фото станция техобслуживания Shell в Северной Каролине, снимок 2001 года.
А это автоцентр в Спринг Хил штат Флорида, и он до сих пор работает, хотя фото было сделано в далеком 1979 году.
Закусочной Coney Island Dairy Land в Колорадо повезло меньше, она была заброшена уже к 1980 году, когда был сделан снимок.
А эта мельница попалась фотографу в Фонтан Вэил, Калифорния, в 1981 году. Она стояла на входе в парк развлечений с мини-гольфом.
Этот Пряничный домик тоже был снят в Калифорнии в парке развлечений, который до сих пор работает. Правда судьба пряничного домика не известна.
Свои путешествия по стране Марголис совершал за рулем арендованного Cadillac, а придорожные заведения снимал на камеру Canon с штатным объективом. На фото отель Wigwam Village в штате Аризона, он до сих пор работает.
Коктейль-бар Fleur De Lis Cocktail располагался на обочине Гавермент стрит в Батон Руж штат Луизина. Здание до сих пор существует, только теперь там пиццерия.
Джон Марголис умер в 2016 году, оставив после себя потрясающую коллекцию из 11,7 тыс. снимков, которая хранится в Библиотеке Конгресса.
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