«Прикурить» не найдется? Или как правильно подзарядить «севшую» батарею
Как правильно прикуривать
Допустим, вы нашли помощника, который располагает и временем, и желанием реанимировать вашу батарею. Первым делом следует поставить автомобили таким образом, чтобы между обеими АКБ образовалось минимально возможная дистанция. При этом прикасаться друг к другу железными боками машины, естественно, не должны.
Далее необходимо соединить между собой клеммы с обозначением «+» посредством одного из проводов. Таким обычно служит провод красного цвета. Берем другой провод, подключаем его одним концом к минусовой клемме («-») рабочей батареи, а противоположный конец фиксируем на металлической части корпуса, при этом желательно на возможно большом расстоянии от АКБ.
Этот вариант, к слову, считается самым эффективным, если нам кровь из носу необходимо запустить силовой агрегат. Объясняется это просто - энергия поступает непосредственно на стартер.
Запускаем двигатель
Ну вот, наше элеткросоединение в полном порядке. Теперь следует запустить движок и дать ему поработать в паре с «донорским» агрегатом определенное количество времени (несколько минут). После этого необходимо отсоединить провода – первым делом тот, что имеет обозначение «-», и уж затем – «положительный».
Есть во всем этом зимнем процессе один маленький, но очень полезный нюанс. Желательно уменьшить пиковое напряжение в процессе отсоединения проводов. Добиться этого можно, включив, например, кондиционер и/или обогрев заднего стекла. Только не пытайтесь активировать головную светооптику – это сравнительно «тяжелый» энергопотребитель, а значит, при вы соком напряжении не исключен вариант перегорания лампочек. А вам это надо?...
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