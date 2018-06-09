9 июня 2018, 17:20
Приложение Uber определит пьяного клиента и предупредит водителя
Инженеры Uber разработали алгоритм, позволяющий мобильному приложению распознавать пьяного пассажира. Патентная заявка уже подана в американское ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO).
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Разработчики исходили из того факта, что обычно человек заказывает такси трезвым, поэтому отклонения от стандартного поведения выявить будет легко. Кроме того, в расчет будет приниматься время суток и местоположение клиента. Например, если он заказывает машину в субботу в час ночи неподалеку от бара, то вероятность того, что он пьян достаточно велика. Хотя любой водитель, хорошо знающий город, придет ровно к таким же выводам.
На основании полученных данных система заранее предупредит водителя, что пассажир может быть нетрезв. Кроме того, подозрительные клиенты не смогут воспользоваться сервисом совместных поездок UberPool.
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Автомобиль очень надежный, 5 лет на нем ездил, никаких проблем. Из особенностей - он очень большой, в городе сложно парковаться, клиренс низкий и в электрике никто кроме мастера не разберется. В остальном зверь-машина!
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