9 июня 2018, 17:20

Приложение Uber определит пьяного клиента и предупредит водителя

Инженеры Uber разработали алгоритм, позволяющий мобильному приложению распознавать пьяного пассажира. Патентная заявка уже подана в американское ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO).
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Приложение Uber определит пьяного клиента и предупредит водителя
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Для выявления пьяных пассажиров специалисты Uber использовали технологию искусственного интеллекта. Система может определять состояние клиента, анализируя скорость ввода данных, наличие грамматических ошибок, точность кликов и даже скорость ходьбы. Вся эта информация будет сравниваться с «досье» клиента, то есть с историей его предыдущих заказов и стиля поведения. 

Разработчики исходили из того факта, что обычно человек заказывает такси трезвым, поэтому отклонения от стандартного поведения выявить будет легко. Кроме того, в расчет будет приниматься время суток и местоположение клиента. Например, если он заказывает машину в субботу в час ночи неподалеку от бара, то вероятность того, что он пьян достаточно велика. Хотя любой водитель, хорошо знающий город, придет ровно к таким же выводам. 

На основании полученных данных система заранее предупредит водителя, что пассажир может быть нетрезв. Кроме того, подозрительные клиенты не смогут воспользоваться сервисом совместных поездок UberPool.
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Приложение Uber определит пьяного клиента и предупредит водителя
{{material_122976}}Для выявления пьяных пассажиров специалисты Uber использовали технологию искусственного интеллекта. Система может определять состояние клиента, анализируя скорость ввода данных, наличие грамматических ошибок, точность кликов и даже скорость ходьбы. Вся эта информация будет сравниваться с «досье» клиента, то есть с историей его предыдущих заказов и стиля поведения. Разработчики исходили из того факта, что обычно человек заказывает такси трезвым, поэтому отклонения от стандартного поведения выявить будет легко. Кроме того, в расчет будет приниматься время суток и местоположение клиента. Например, если он заказывает машину в субботу в час ночи неподалеку от бара, то вероятность того, что он пьян достаточно велика. Хотя любой водитель, хорошо знающий город, придет ровно к таким же выводам. На основании полученных данных система заранее предупредит водителя, что пассажир может быть нетрезв. Кроме того, подозрительные клиенты не смогут воспользоваться сервисом совместных поездок UberPool.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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