15 января 2018, 14:07

Приложение Waze интегрировано в «мультимедийку» SYNC 3

Компания Waze адаптировала социальное навигационное приложение для мобильных устройств для автомобилей Ford, оснащенных мультимедийной системой SYNC 3.
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Благодаря интеграции с Ford SYNC AppLink, пользователи Waze смогут выводить актуальную информацию о дорожной ситуации и маршрутах непосредственно на сенсорный экран платформы SYNC 3 и управлять функциями приложения посредством голосовых команд.

Теперь можно будет подключать смартфоны с установленным приложением Waze к USB-порту в своих авто, после чего Waze будет отображать информацию на большом 8-дюймовом сенсорном экране. Приложение также будет синхронизироваться с аудиосистемой. Среди доступных опций - функция Talkto Waze, позволяющая управлять голосом и функция поддержки маршрута на транзитной полосе с расчётом времени прибытия.

Waze позволяет водителю получать информацию для построения оптимальных маршрутов и актуальные данные о дорожной ситуации: приложение собирает и обрабатывает сведения об условиях на дороге, поступающие от самих пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту с включённым приложением, и оно автоматически будет передавать актуальные данные другим пользователям Waze. При этом любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о ранее невыявленных авариях, опасных факторах или изменениях маршрута.

В течение ближайших нескольких недель использовать Waze с помощью 8-дюймового сенсорного экрана автомобиля можно будет на всех «фордах» 2018 модельного года, оборудованных системой SYNC 3 версии 3.0 или выше. Функционал Waze может быть доступен и для остальных Ford, оснащённых SYNC 3, после обновления прошивки по беспроводной связи или через USB.

В данный момент Ford работает над созданием локального решения для российских водителей – релиз должен состояться в наступившем году.

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Приложение Waze интегрировано в «мультимедийку» SYNC 3
Благодаря интеграции с Ford SYNC AppLink, пользователи Waze смогут выводить актуальную информацию о дорожной ситуации и маршрутах непосредственно на сенсорный экран платформы SYNC 3 и управлять функциями приложения посредством голосовых команд.Теперь можно будет подключать смартфоны с установленным приложением Waze к USB-порту в своих авто, после чего Waze будет отображать информацию на большом 8-дюймовом сенсорном экране. Приложение также будет синхронизироваться с аудиосистемой. Среди доступных опций - функция Talkto Waze, позволяющая управлять голосом и функция поддержки маршрута на транзитной полосе с расчётом времени прибытия.Waze позволяет водителю получать информацию для построения оптимальных маршрутов и актуальные данные о дорожной ситуации: приложение собирает и обрабатывает сведения об условиях на дороге, поступающие от самих пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту с включённым приложением, и оно автоматически будет передавать актуальные данные другим пользователям Waze. При этом любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о ранее невыявленных авариях, опасных факторах или изменениях маршрута.В течение ближайших нескольких недель использовать Waze с помощью 8-дюймового сенсорного экрана автомобиля можно будет на всех «фордах» 2018 модельного года, оборудованных системой SYNC 3 версии 3.0 или выше. Функционал Waze может быть доступен и для остальных Ford, оснащённых SYNC 3, после обновления прошивки по беспроводной связи или через USB.В данный момент Ford работает над созданием локального решения для российских водителей – релиз должен состояться в наступившем году.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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