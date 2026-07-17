Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 05:59

Primrose: новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с акцентом на комфорт и автономность

Primrose: новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с акцентом на комфорт и автономность

Primrose от Benchmark Vehicles: премиальный Sprinter-кемпер с душем, «гаражом» и полной автономией

Primrose: новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с акцентом на комфорт и автономность

Primrose - это не просто очередной кемпер, а тщательно проработанный проект Benchmark Vehicles на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года. В нем сочетаются премиальные материалы, продуманная эргономика и современные инженерные решения, что особенно актуально для тех, кто ищет максимальный комфорт в автономных путешествиях.

Primrose - это не просто очередной кемпер, а тщательно проработанный проект Benchmark Vehicles на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года. В нем сочетаются премиальные материалы, продуманная эргономика и современные инженерные решения, что особенно актуально для тех, кто ищет максимальный комфорт в автономных путешествиях.

Primrose – свежий взгляд на современные дома на колесах, где сочетаются инженерная продуманность и уют. Этот кемпер создан на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года с удлиненной колесной базой 170 дюймов, а за его переоборудование отвечает Benchmark Vehicles из Портленда. 

Внешне Primrose сразу выделяется: внедорожные колеса Agile Off-Road, усиленная подвеска с новыми рессорами и амортизаторами, а также массивный багажник Paragon Off-Road на крыше с семью светодиодными модулями Baja Designs LP6. Для защиты от солнца и дождя предусмотрен выдвижной тент Girard с панелью. Фирменные расширители кузова Flarespace, окрашенные в цвет автомобиля, позволяют переместить кровать поперек салона, а не вдоль, что заметно увеличивает полезное пространство внутри. Сзади установлена комбинированная лестница и держатель для запаски, а также дополнительный ящик для хранения. В глаза бросаются дополнительное окно и мощные световые элементы на решетке радиатора. Вход в салон максимально удобен: при открытии двери автоматически выдвигается ступенька.

Фото:  Benchmark Vehicles / Соцсети

Внутри Primrose оформлен как уютная квартира: белая столешница, теплое дерево на мебели, серый текстиль на полу и акценты из нержавеющей стали. Пространство организовано так, чтобы водительские и пассажирские кресла можно было развернуть в жилой зоне. Центральная часть – это стол и двухместная скамья, которые легко трансформируются в маленькую лежанку с помощью поворотного кресла для поддержки ног. Над столом – шкафы для хранения и главный блок управления электрикой.

Кухня расположена сразу у входа: глубокая мойка из нержавейки, индукционная плита, вместительные шкафы и выдвижная колонна-пенал для продуктов. С противоположной стороны — холодильник с морозильной камерой и еще один крупный шкаф. Ванная комната напротив кухни выполнена максимально лаконично: душ, полка для средств, зеркало и туалет, спрятанный в выдвижном ящике. Для душа используется самоочищающаяся раздвижная дверь Nautilus, предотвращающая разбрызгивание воды.

Спальное место расположено высоко, поэтому один из кухонных ящиков становится ступенькой для подъема. Над кроватями – шкафы, потолочные светильники и вытяжной вентилятор. Для защиты от насекомых на задних дверях установлена большая москитная сетка. Под кроватью — просторный «гараж» с выдвижным лотком на 500 кг, куда можно закрепить велосипед или крупные вещи. По бокам – отсеки с инженерными решениями: слева – электрика с литиевыми аккумуляторами на 640 Ач и инвертором 3000 Вт, справа – водяная система с баком для чистой воды, подрамным баком для серой воды, бойлером и выносным душем. Между задними дверями можно повесить шторку и организовать уличный душ в приватности.

В сегменте премиальных кемперов Benchmark Vehicles уже зарекомендовали себя, и Primrose — очередное подтверждение этого. Для сравнения, их предыдущий проект «Кочевник» был рассчитан на экстремальные условия Аляски, о чем говорилось в материале о возможных условиях кемпера для сурового климата

Упомянутые марки: Mercedes
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