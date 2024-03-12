Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta

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Изначально перед Волжским автозаводом стояла задача обеспечить жителей страны массовыми, доступными автомобилями. Преодоленный рубеж в 31 млн собранных машин красноречиво свидетельствует, задача эта выполнена. На сегодняшний день автомобили Lada составляют треть российского парка легковых автомобилей. По дорогам страны ездит почти 14 млн машин с легендарной эмблемой в виде ладьи.

И в наше непростое время производство работает интенсивно. Юбилейная Lada Vesta стала одной из 1500 выпущенных 12 марта машин. По сложившейся традиции по случаю преодоления очередного производственного рубежа подготовили плакат: «Принимай, Родина, миллионный автомобиль!»

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов поздравил всех сотрудников и всех партнеров компании с выпуском юбилейного автомобиля, да еще и в новой модификации. 31-миллионная машина отправится не в музей, а в один из дилерских центров Lada, и в ближайшее время обретет своего владельца.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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