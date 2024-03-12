Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
И в наше непростое время производство работает интенсивно. Юбилейная Lada Vesta стала одной из 1500 выпущенных 12 марта машин. По сложившейся традиции по случаю преодоления очередного производственного рубежа подготовили плакат: «Принимай, Родина, миллионный автомобиль!»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов поздравил всех сотрудников и всех партнеров компании с выпуском юбилейного автомобиля, да еще и в новой модификации. 31-миллионная машина отправится не в музей, а в один из дилерских центров Lada, и в ближайшее время обретет своего владельца.
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Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
-
11.03.2024, 10:25
В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены
Сегодня в салонах официальных дилеров Lada стартуют продажи новой версии Vesta с автоматической коробкой передач и топовым 122-сильным мотором. Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Состав комплектации Life показали на видео.Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
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