5 декабря 2019, 14:19
Принятие нового уменьшенного стандарта парковочного места отложили на полгода
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Во втором квартале 2020 года Росстандарт планирует утвердить новые размеры парковочных мест для легковых автомобилей. Ширину предлагают сократить на 0,5 метра, а длину – на 0,3 метра. Ранее новый стандарт обещали утвердить в ноябре 2019 года.
Ранее мы писали
Как мы уже сообщали, парковочные места в России могут уменьшить на 0,3 метра в длину и 0,5 метра в ширину ...Читать далее
Введение нового «уменьшенного» стандарта позволит увеличить число парковок на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского. Сейчас на многих улицах городов не хватает буквально 20 – 30 сантиметров, чтобы расположить парковочные места, отвечающие стандартам. Кроме того, в соответствии с новым стандартом можно будет размечать зону парковки, не выделяя отдельно каждое машиноместо.
Новый ГОСТ планируют утвердить во втором квартале 2020 года. По замыслу разработчиков, он должен дополнительно стимулировать жителей мегаполисов пересесть с больших вседорожников на малолитражки. Оппоненты указывают на то, что уменьшение размеров парковочных мест приведет к росту числа мелких аварий на парковках – царапинам и вмятинам.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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Согласен, сам ее пользую пару лет, разница в динамике и расходе на лицо.
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