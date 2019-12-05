Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 декабря 2019, 14:19

Принятие нового уменьшенного стандарта парковочного места отложили на полгода

  • 5963
  • 0
Во втором квартале 2020 года Росстандарт планирует утвердить новые размеры парковочных мест для легковых автомобилей. Ширину предлагают сократить на 0,5 метра, а длину – на 0,3 метра. Ранее новый стандарт обещали утвердить в ноябре 2019 года.
Ранее мы писали
Как мы уже сообщали, парковочные места в России могут уменьшить на 0,3 метра в длину и 0,5 метра в ширину ...
Читать далее
Сейчас размер машиноместа при парковке легкового автомобиля параллельно проезжей части составляет 2,5 метра в ширину и 5,3 метра в длину. Новый стандарт, разработанный проектно-техническим комитетом «Удобная дорога», предусматривает возможность его сужения до 2 метров. Длина при этом, наоборот, увеличится и составит от 5,5 до 6,5 метров. При парковке под углом к дороге ширину оставят прежней (2,5 метра), а длину сократят до 5 метров. 

Введение нового «уменьшенного» стандарта позволит увеличить число парковок на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского. Сейчас на многих улицах городов не хватает буквально 20 – 30 сантиметров, чтобы расположить парковочные места, отвечающие стандартам. Кроме того, в соответствии с новым стандартом можно будет размечать зону парковки, не выделяя отдельно каждое машиноместо.

Новый ГОСТ планируют утвердить во втором квартале 2020 года. По замыслу разработчиков, он должен дополнительно стимулировать жителей мегаполисов пересесть с больших вседорожников на малолитражки. Оппоненты указывают на то, что уменьшение размеров парковочных мест приведет к росту числа мелких аварий на парковках – царапинам и вмятинам.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ultimate Power присадка в масло
Согласен, сам ее пользую пару лет, разница в динамике и расходе на лицо.
Петр
Fresh Краснодар | отзывы
Цитата:| 23 ноября в 20.00 во Фреш Инфинити на Горячеключевской пройдет ASIAN NIGHT. Коктейльная вечеринка, фуршет, Бэк (участник шоу «Песни на ТНТ») , розыгрыш призов. Есть регистрация. Делюсь, кому интересно) Елизавета, благодаря тому, что Вы не поленились написать здесь об этом, мы зарегистрировались ...
oikj09
ГЕМА Премиум BMW | отзывы
Хороший салон с большим выбором. Всегда есть новинки, возможность заказать любой цвет. И с документами не мухлют, после оплаты ПТС делают либо день в день либо за три дня четко. Сервис тоже хороший и душевный. Мастера не просто разбираются, а всегда готовы поговорить с клиентом, подсказать к чему присмотреться ...
Тарас
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 24 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Принятие нового уменьшенного стандарта парковочного места отложили на полгода
{{material_127041}}Сейчас размер машиноместа при парковке легкового автомобиля параллельно проезжей части составляет 2,5 метра в ширину и 5,3 метра в длину. Новый стандарт, разработанный проектно-техническим комитетом «Удобная дорога», предусматривает возможность его сужения до 2 метров. Длина при этом, наоборот, увеличится и составит от 5,5 до 6,5 метров. При парковке под углом к дороге ширину оставят прежней (2,5 метра), а длину сократят до 5 метров. Введение нового «уменьшенного» стандарта позволит увеличить число парковок на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского. Сейчас на многих улицах городов не хватает буквально 20 – 30 сантиметров, чтобы расположить парковочные места, отвечающие стандартам. Кроме того, в соответствии с новым стандартом можно будет размечать зону парковки, не выделяя отдельно каждое машиноместо.Новый ГОСТ планируют утвердить во втором квартале 2020 года. По замыслу разработчиков, он должен дополнительно стимулировать жителей мегаполисов пересесть с больших вседорожников на малолитражки. Оппоненты указывают на то, что уменьшение размеров парковочных мест приведет к росту числа мелких аварий на парковках – царапинам и вмятинам.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Симферополь Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.