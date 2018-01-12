Приобрести Nissan в январе можно с кредитной выгодой
Программу «Простые Правила» представители компании определяют как «максимально доступный способ стать владельцем автомобиля Nissan». Программа позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту - до 2 раз по сравнению с классическим кредитом.
Также в январе 2018-го действуют государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Их участники смогут получить дополнительную выгоду при покупке автомобиля Nissan в кредит в размере 10% от его стоимости.
Специальные кредитные условия доступны во всех официальных дилерских центрах Nissan до конца января. Более подробную информацию можно получить в официальных дилерских центрах бренда.
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