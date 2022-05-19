Припаркованные внедорожники Ford могут внезапно загореться: в зоне риска 40 000 автомобилей

Ранее мы писали На тысячах российских Volkswagen Polo обнаружили неприятный дефект: придется ехать в ремонт Российский офис Volkswagen объявил о начале крупной отзывной кампании, затрагивающей более 75 000 автомобилей ... Читать далее

Под действие отзывной кампании попали внедорожники Ford Expedition и Lincoln Navigator, выпущенные в период с 1 декабря 2020 по 30 апреля 2021 года. К настоящему времени в США зарегистрировано 16 похожих случаев. Компания Ford начала официальное расследование 24 марта 2022 года. Выяснилось, что в 12 из 16 случаев возгорание началось, когда автомобиль был заглушен и припаркован. Еще один припаркованный автомобиль загорелся с работающим двигателем, остальные три – прямо во время движения.

Предположительно, возгорание всегда начинается в одном и том же месте – в задней части моторного отсека рядом с пассажирской стороной. Причину пожара пока установить не удается. Всех автовладельцев компания просит парковать свои внедорожники исключительно на улице и вдали от зданий, пишет портал «Где и Что». В общей сложности в зоне риска оказались 39 013 автомобилей.

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