19 мая 2022, 15:26
Припаркованные внедорожники Ford могут внезапно загореться: в зоне риска 40 000 автомобилей
Компания Ford объявила о начале масштабной отзывной кампании, связанной с риском самопроизвольного возгорания. Проблему обнаружили у 40 000 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator.
Автор: Дарья Климова Фото: Ford
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Фото: Lincoln
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Предположительно, возгорание всегда начинается в одном и том же месте – в задней части моторного отсека рядом с пассажирской стороной. Причину пожара пока установить не удается. Всех автовладельцев компания просит парковать свои внедорожники исключительно на улице и вдали от зданий, пишет портал «Где и Что». В общей сложности в зоне риска оказались 39 013 автомобилей.
Упомянутые модели: Ford Expedition, Lincoln Navigator
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