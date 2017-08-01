1 августа 2017, 09:37

Пришло время попрощаться с Mercedes-Benz B-Class Electric Drive

Четыре года Mercedes-Benz ждал, что B-Class Electric Drive завоюет сердца покупателей. Но этого так и не произошло, в связи с чем компания объявила прекращение серийного производства «зеленой» модели.
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Mercedes Benz B-класс
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 550 000 до 2 020 000 Р
Объявлений: 108
Отзывов: 4
На рынок автомобиль вышел еще в 2013 году, и за время существования всего 3 651 экземпляр нашел своего владельца. Разработчики сообщили, что ожидали более яркого будущего для своей модели, и имеющиеся результаты их совсем не устраивают. Поэтому в третьем квартале текущего года электрокар уходит с рынка.

«Зеленую» машину собирали на заводе в Раштатте. Теперь производственные линии будут модернизированы для компактных моделей Mercedes-Benz, выход которых запланирован на следующий год. Модернизация производства стала дополнительной причиной ухода модели с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.

Представители компании подчеркивают, что рынок покидает только электрическая модификация B-Class, а представители этого класса с топливными силовыми установками продолжат свое существование. Автопроизводитель надеется, что прекращение выпуска не самого популярного автомобиля позволит сконцентрировать усилия на создание более привлекательных для покупателей моделей.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz B-класс
Класс компактвэнов "расправляет крылья" не по дням, а по часам. Все больше таких машин мы видим на улицах города, все чаще выпускают обновленные модели, и это несомненный признак успеха. А еще явной тенденцией к развитию компактвэнов как класса является то, что люди из Mercedes-Benz взялись за произвоизводство ...
Auto
Mercedes B-Class: лицом к России
Со всем сказанным в статье, в принципе, согласен. К явным минусам модели отношу низкий клиренс ( мне пришлось "лифтовать" на 2 см перед и на 3 см задок) , а также отвратительные боковые зеркала, в виду чего обзор отвратный ( приходится как лётчику выкручивать шею) , ну и зеркало заднего вида без самозатемнения ...
Николай
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Пришло время попрощаться с Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
{{model_807}}На рынок автомобиль вышел еще в 2013 году, и за время существования всего 3 651 экземпляр нашел своего владельца. Разработчики сообщили, что ожидали более яркого будущего для своей модели, и имеющиеся результаты их совсем не устраивают. Поэтому в третьем квартале текущего года электрокар уходит с рынка.«Зеленую» машину собирали на заводе в Раштатте. Теперь производственные линии будут модернизированы для компактных моделей Mercedes-Benz, выход которых запланирован на следующий год. Модернизация производства стала дополнительной причиной ухода модели с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.Представители компании подчеркивают, что рынок покидает только электрическая модификация B-Class, а представители этого класса с топливными силовыми установками продолжат свое существование. Автопроизводитель надеется, что прекращение выпуска не самого популярного автомобиля позволит сконцентрировать усилия на создание более привлекательных для покупателей моделей.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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