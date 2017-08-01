1 августа 2017, 09:37
Пришло время попрощаться с Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
Четыре года Mercedes-Benz ждал, что B-Class Electric Drive завоюет сердца покупателей. Но этого так и не произошло, в связи с чем компания объявила прекращение серийного производства «зеленой» модели.
Mercedes Benz B-класс
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 550 000 до 2 020 000 Р
«Зеленую» машину собирали на заводе в Раштатте. Теперь производственные линии будут модернизированы для компактных моделей Mercedes-Benz, выход которых запланирован на следующий год. Модернизация производства стала дополнительной причиной ухода модели с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.
Представители компании подчеркивают, что рынок покидает только электрическая модификация B-Class, а представители этого класса с топливными силовыми установками продолжат свое существование. Автопроизводитель надеется, что прекращение выпуска не самого популярного автомобиля позволит сконцентрировать усилия на создание более привлекательных для покупателей моделей.
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Со всем сказанным в статье, в принципе, согласен. К явным минусам модели отношу низкий клиренс ( мне пришлось "лифтовать" на 2 см перед и на 3 см задок) , а также отвратительные боковые зеркала, в виду чего обзор отвратный ( приходится как лётчику выкручивать шею) , ну и зеркало заднего вида без самозатемнения ...
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