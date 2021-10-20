20 октября 2021, 00:01
Приставка Cross помешала Porsche Taycan справиться с лосиным тестом
Испанские журналисты успешно испытали в лосином тесте электрокар Porsche Taycan и решили проверить на практике его более практичную версию в кузове Cross Turismo. Результат оказался не слишком хорошим, но вполне предсказуемым.
Дарья Климова Фото: km77.com
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Фото: Porsche
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Taycan Cross Turismo представляет собой нечто среднее между лифтбеком и кросс-универсалом с увеличенным на 30 мм дорожным просветом. Кроме того, кросс-версия обута в более «внедорожные» покрышки. Центр тяжести более массивного автомобиля оказался чуть выше, чем у стандартного Taycan Turbo S, что не замедлило сказаться на маневренности. С другой стороны, испытатели отдельно отметили, что на более высоких скоростях автомобиль ведет себя очень уверенно и предсказуемо.
Упомянутые модели: Porsche Taycan (от 10 600 000 Р)
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