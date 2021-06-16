Привет из СССР: посмотрите на 46-летнюю «инвалидку» в идеальном состоянии
Фото: youtube.com / Roma Urraco
Украинский блогер Roma Urraco нашел мотоколяску СМЗ С-3Д 1976 года выпуска практически в идеальном состоянии. Транспортное средство в советские времена собиралось на Серпуховском мотоциклетном заводе. Прозвище «инвалидка» в Советском Союзе машина получила потому что её выдавали через органы социального обеспечения. Предназначалось транспортное средство только для инвалидов первой группы, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и инвалидов, получивших группу из-за травмы на производстве. Машины выдавали бесплатно.
Транспортное средство СМЗ С-3Д имело достаточно короткий срок службы. Владельцу предписывалось через пять лет после эксплуатации проходить бесплатный капитальный ремонт мотоколяски. После пользоваться машиной можно было еще два с половиной года. По истечении данного времени автомобиль сдавали и получали новый.
СМЗ С-3Д выпускали в период с 1970 по 1997 год. Всего было произведено более 220 тысяч единиц. Первые модели были оснащены 350-кубовыми моторами от мотоцикла ИЖ-Планета 2 мощностью 12 лошадиных сил. Позже, «инвалидка» получила двигатель от мотоцикла ИЖ-Планета 3 мощностью 14 л.с.
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