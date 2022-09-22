Привезти автомобиль из Беларуси больше не удастся: запрет вступает в силу с 23 сентября
Запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении или актом экспертизы происхождения, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Также запрет не касается товаров, вывозимых за пределы Беларуси по разовым лицензиям, выданным министерством антимонопольного регулирования и торговли.
В список запрещенных к вывозу товаров вошли все транспортные средства от кораблей, дронов, сельхозтехники и автомобилей всех типов до мотоциклов, велосипедов и детских колясок. Также в перечень вошли запчасти, двигатели, бытовая техника и электроника, медицинские изделия и оборудование, газогенераторы, турбины, котлы и ядерные реакторы, металлолом и прочее. С полным списком можно ознакомиться в Приложении к постановлению правительства РБ. Запрет будет действовать в течение 6 месяцев.
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-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
-
27.09.2022, 09:12
Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле
Жительница Сиднея Анита Биргес рассказала в соцсетях, как ей удалось получить от страховой компании солидную сумму за покрывшийся плесенью салон ее Mazda3 2013 года выпуска.Читать далее
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