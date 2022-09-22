Привезти автомобиль из Беларуси больше не удастся: запрет вступает в силу с 23 сентября

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Временный запрет на вывоз целого ряда промтоваров регламентируется постановлением правительства РБ, которое опубликовано на белорусском Национальном правовом интернет-портале. Запрет касается как вывоза товаров в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за пределы союза.

Запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении или актом экспертизы происхождения, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Также запрет не касается товаров, вывозимых за пределы Беларуси по разовым лицензиям, выданным министерством антимонопольного регулирования и торговли.

В список запрещенных к вывозу товаров вошли все транспортные средства от кораблей, дронов, сельхозтехники и автомобилей всех типов до мотоциклов, велосипедов и детских колясок. Также в перечень вошли запчасти, двигатели, бытовая техника и электроника, медицинские изделия и оборудование, газогенераторы, турбины, котлы и ядерные реакторы, металлолом и прочее. С полным списком можно ознакомиться в Приложении к постановлению правительства РБ. Запрет будет действовать в течение 6 месяцев.

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