Реальный опыт эксплуатации Лады Весты: все поломки, расходы на ремонт, бензин и стоимость владения

Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым

Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.

Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.

Владельцы Лады Весты, особенно с большим пробегом, часто задаются вопросом, насколько затратным становится содержание машины спустя годы. На примере автомобиля 2015 года с пробегом 182 500 километров можно увидеть, какие детали сдаются первыми, сколько стоит их замена и как меняются расходы на топливо по мере старения авто.

После замены шаровых опор, которые выдержали более 170 тысяч километров, тишина в подвеске продлилась недолго. Новый стук дал о себе знать не только на ходу, но и при вращении руля на месте. Диагностика выявила износ рулевых тяг — они были еще заводские. Для ремонта приобрели полный комплект: тяги, наконечники и чехлы с хомутами. Выбор брендов оказался скромным, поэтому остановились на бюджетных деталях Hola. Работы проводились в сервисе, но после замены снова пришлось делать сход-развал, хотя недавно его уже выполняли после замены шаровых. Стук стал тише, но совсем не пропал — вероятно, потребуется вмешательство в сам рулевой механизм. Иногда помогает подтяжка упора рейки, но обычно это временное решение, и в перспективе может потребоваться замена всего механизма, что добавит к расходам еще не менее 20 тысяч рублей.

Бампер, купленный уже окрашенным за 4800 рублей, спустя семь месяцев и 12 тысяч километров выглядит как новый. Остается проверить, как поведет себя покрытие после зимы и контакта с реагентами. Комплект для замены рулевых тяг и наконечников обошелся в 4000 рублей. Однако китайская фара за 4600 рублей разочаровала: внешне она не отличается от оригинала, но светит странно. Дальний свет уходит в небо, а ближний образует неравномерное пятно, из-за чего встречные водители часто моргают фарами. Пришлось опустить пучок ниже, но комфорт при ночных поездках снизился.

Патрон указателя поворота оказался с неисправным контактом: лампа перестала работать, а при включении патрон выпал внутри корпуса. Пришлось снимать фару, чтобы вернуть его на место. Дополнительно выяснилось, что выпала закладная под крепежный винт. Новый ремонтный патрон стоил всего 200 рублей, но фару пришлось снимать повторно.

За последние 15 тысяч километров Весте потребовалась замена задних тормозных колодок, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Для такого пробега это скромный список, учитывая, что все предыдущие детали были заводскими и прослужили долго. Пластиковый руль начал шелушиться в нижней левой части — именно там, где рука чаще всего соприкасается с поверхностью. В подвеске еще много оригинальных деталей: амортизаторы, пружины, рычаги, сайлентблоки, передние ступичные подшипники. Кто из них выйдет из строя следующим — вопрос времени.

Лада Веста 1.6 мощностью 106 лошадиных сил с механической коробкой передач, выпущенная в 2015 году, эксплуатируется с декабря того же года. На момент отчета пробег составил 182 500 километров. За этот период расходы на содержание без учета транспортного налога и страхования составили: от 0 до 175 тысяч километров — 1 020 811 рублей, из них на бензин АИ-92 при среднем расходе 7,8 литра на 100 километров — 647 114 рублей. На отрезке от 175 до 182 с половиной тысяч километров затраты составили 49 017 рублей, из них на бензин АИ-92 при среднем расходе 7,4 литра на 100 километров — 32 155 рублей. Патрон фары обошелся в 206 рублей, комплект для технического обслуживания, включающий масло, фильтры и свечи зажигания, — в 5593 рубля, рулевые тяги, наконечники и чехлы — в 4040 рублей, сход-развал — в 2425 рублей, задние тормозные колодки с заменой — в 4598 рублей. Общие расходы за весь период составили 1 069 828 рублей, что приравнивает стоимость одного километра пробега 5 рублей 86 копеек.

В подвеске и рулевом управлении еще много оригинальных компонентов, которые продолжают работать. Это амортизаторы, пружины, рычаги, сайлентблоки, передние ступичные подшипники. С учетом пробега такой ресурс можно считать достойным. В целом, опыт эксплуатации Лады Весты с пробегом под 200 тысяч километров показывает, что при правильном обслуживании и выборе качественных запчастей автомобиль сохраняет работоспособность долгое время. Однако экономия на деталях, особенно на оптике, может обернуться неудобствами и дополнительными расходами.