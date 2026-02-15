Реальный опыт эксплуатации Лады Весты: все поломки, расходы на ремонт, бензин и стоимость владения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 06:37

Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым

Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым

Реальный опыт эксплуатации Лады Весты: все поломки, расходы на ремонт, бензин и стоимость владения

Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым

Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.

Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.

Владельцы Лады Весты, особенно с большим пробегом, часто задаются вопросом, насколько затратным становится содержание машины спустя годы. На примере автомобиля 2015 года с пробегом 182 500 километров можно увидеть, какие детали сдаются первыми, сколько стоит их замена и как меняются расходы на топливо по мере старения авто.

После замены шаровых опор, которые выдержали более 170 тысяч километров, тишина в подвеске продлилась недолго. Новый стук дал о себе знать не только на ходу, но и при вращении руля на месте. Диагностика выявила износ рулевых тяг — они были еще заводские. Для ремонта приобрели полный комплект: тяги, наконечники и чехлы с хомутами. Выбор брендов оказался скромным, поэтому остановились на бюджетных деталях Hola. Работы проводились в сервисе, но после замены снова пришлось делать сход-развал, хотя недавно его уже выполняли после замены шаровых. Стук стал тише, но совсем не пропал — вероятно, потребуется вмешательство в сам рулевой механизм. Иногда помогает подтяжка упора рейки, но обычно это временное решение, и в перспективе может потребоваться замена всего механизма, что добавит к расходам еще не менее 20 тысяч рублей.

Бампер, купленный уже окрашенным за 4800 рублей, спустя семь месяцев и 12 тысяч километров выглядит как новый. Остается проверить, как поведет себя покрытие после зимы и контакта с реагентами. Комплект для замены рулевых тяг и наконечников обошелся в 4000 рублей. Однако китайская фара за 4600 рублей разочаровала: внешне она не отличается от оригинала, но светит странно. Дальний свет уходит в небо, а ближний образует неравномерное пятно, из-за чего встречные водители часто моргают фарами. Пришлось опустить пучок ниже, но комфорт при ночных поездках снизился.

Патрон указателя поворота оказался с неисправным контактом: лампа перестала работать, а при включении патрон выпал внутри корпуса. Пришлось снимать фару, чтобы вернуть его на место. Дополнительно выяснилось, что выпала закладная под крепежный винт. Новый ремонтный патрон стоил всего 200 рублей, но фару пришлось снимать повторно.

За последние 15 тысяч километров Весте потребовалась замена задних тормозных колодок, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Для такого пробега это скромный список, учитывая, что все предыдущие детали были заводскими и прослужили долго. Пластиковый руль начал шелушиться в нижней левой части — именно там, где рука чаще всего соприкасается с поверхностью. В подвеске еще много оригинальных деталей: амортизаторы, пружины, рычаги, сайлентблоки, передние ступичные подшипники. Кто из них выйдет из строя следующим — вопрос времени.

Лада Веста 1.6 мощностью 106 лошадиных сил с механической коробкой передач, выпущенная в 2015 году, эксплуатируется с декабря того же года. На момент отчета пробег составил 182 500 километров. За этот период расходы на содержание без учета транспортного налога и страхования составили: от 0 до 175 тысяч километров — 1 020 811 рублей, из них на бензин АИ-92 при среднем расходе 7,8 литра на 100 километров — 647 114 рублей. На отрезке от 175 до 182 с половиной тысяч километров затраты составили 49 017 рублей, из них на бензин АИ-92 при среднем расходе 7,4 литра на 100 километров — 32 155 рублей. Патрон фары обошелся в 206 рублей, комплект для технического обслуживания, включающий масло, фильтры и свечи зажигания, — в 5593 рубля, рулевые тяги, наконечники и чехлы — в 4040 рублей, сход-развал — в 2425 рублей, задние тормозные колодки с заменой — в 4598 рублей. Общие расходы за весь период составили 1 069 828 рублей, что приравнивает стоимость одного километра пробега 5 рублей 86 копеек.

В подвеске и рулевом управлении еще много оригинальных компонентов, которые продолжают работать. Это амортизаторы, пружины, рычаги, сайлентблоки, передние ступичные подшипники. С учетом пробега такой ресурс можно считать достойным. В целом, опыт эксплуатации Лады Весты с пробегом под 200 тысяч километров показывает, что при правильном обслуживании и выборе качественных запчастей автомобиль сохраняет работоспособность долгое время. Однако экономия на деталях, особенно на оптике, может обернуться неудобствами и дополнительными расходами.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Тверь Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться