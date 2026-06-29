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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 07:09

Пробки на М-4 «Дон»: как объехать ремонт и не потерять отпуск

Пробки на М-4 «Дон»: как объехать ремонт и не потерять отпуск

Навигаторы больше не спасут: как проскочить ремонт на М-4 «Дон» без потерь и доехать до моря в 2026 году без нервов

Пробки на М-4 «Дон»: как объехать ремонт и не потерять отпуск

Летний поток на курорты Краснодарского края сталкивается с серьезными заторами на М-4 «Дон» из-за масштабного ремонта. Водителям приходится искать альтернативные маршруты, чтобы не терять время в пробках. Разбираемся, как минимизировать задержки и сохранить отпускное настроение.

Летний поток на курорты Краснодарского края сталкивается с серьезными заторами на М-4 «Дон» из-за масштабного ремонта. Водителям приходится искать альтернативные маршруты, чтобы не терять время в пробках. Разбираемся, как минимизировать задержки и сохранить отпускное настроение.

Летний сезон традиционно превращает трассу М-4 «Дон» в главную артерию для миллионов россиян, устремляющихся к морю. Однако в этом году дорога стала серьёзным испытанием: в Ростовской области ведутся масштабные ремонтные работы, спровоцировавшие многокилометровые заторы. Особенно остро проблема стоит на участке с 933-го по 1024-й километр, где идёт расширение полотна до шести полос. Водители вынуждены проводить в пробках по несколько часов, что способно омрачить даже самый долгожданный отпуск.

Привычная стратегия — ранний выезд из Москвы, полный бак и точный расчёт времени — в 2026 году уже не даёт гарантий. После Воронежа начинается самый сложный отрезок до Ростова-на-Дону, где приходится выбирать: остановиться на ночлег или ехать без остановок. Однако даже ночная поездка не спасает от перекрытий, связанных с работой дорожной техники. Многие автомобилисты отмечают, что после многочасового стояния в пробке сил на дальнейший путь практически не остаётся.

Тем не менее, существуют рабочие варианты объезда. Если затор застал врасплох, можно свернуть на Новочеркасск на 1039-м километре и затем вернуться на М-4. Если пробка начинается раньше — например, в районе Малой Гнилуши или Зверево — стоит проехать через Шахты (поворот на 1000-м километре) и также выйти на Новочеркасск. Эта дорога далека от идеала, но проезжаема даже на низкопрофильной резине. Главное — не выключать навигатор и следить за обстановкой: современные приложения предлагают актуальные маршруты объезда, что позволяет сэкономить драгоценные часы.

Тем, кто планирует поездку на юг, важно помнить: трасса М-4 «Дон» — не единственный, но самый массовый и удобный путь. В 2026 году здесь ведутся интенсивные работы в рамках федеральной программы развития транспортной сети. По данным Росавтодора, расширение магистрали должно завершиться к концу года, что в будущем снизит нагрузку. А пока водителям стоит заранее продумать маршрут, заложить время на возможные задержки и не забыть о запасе воды и топлива. Такой подход сохранит не только время, но и нервы в долгой дороге.

Ситуация на М-4 «Дон» лишний раз напоминает о том, как инфраструктурные проекты влияют на привычные маршруты и планы миллионов людей. К слову, любопытные примеры внедрения инноваций из прошлого можно найти в материале о советском модульном грузовике МАЗ 2000 «Перестройка» , который опередил свое время.

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