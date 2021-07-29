29 июля 2021, 23:22
Пробки в Сочи станут меньше: в обход Кудепсты построят новую трассу
Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о планах строительства новой дороги, которая должна будет разгрузить федеральную трассу между центром Сочи и Адлером, как минимум, на 30%.
Дарья Климова Фото: ПриветСочи
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Алексей Копайгородский сообщил с своем телеграм-канале, что уже доложил о планах строительства новой магистрали вице-премьеру Марату Хуснуллину. Она должна принять на себя часть транзитного транспорта в аэропорт и горные курорты. В ответ вице-премьер посоветовал сочинским властях не усложнять проект и при проектировании ограничиться простыми технологическими решениями. Сроки ввода новой трассы в эксплуатацию пока не сообщаются даже приблизительно.
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