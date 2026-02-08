Все о слабых сторонах кузова, моторов и трансмиссии Kia Sportage второго поколения для покупателей на вторичном рынке

8 февраля 2026, 19:58
Проблемные места Kia Sportage II: на что смотреть при покупке с пробегом
Kia Sportage второго поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов, но возрастные болячки кузова, двигателя и коробки передач могут обернуться серьезными затратами. Эксперты выделяют ключевые нюансы, которые важно учесть при покупке.
Покупка подержанного Kia Sportage второго поколения — это всегда компромисс между доступной ценой и рисками, связанными с возрастом автомобиля. Несмотря на репутацию надежного кроссовера, у этой модели есть ряд уязвимых мест, которые могут стать неприятными сюрпризами для нового владельца. Важно понимать, где именно скрываются слабые стороны, чтобы не попасть впросак и не потратить лишние деньги на ремонт.
Кузов Sportage II, несмотря на солидный внешний вид, не отличается стойкостью. Ржавчина часто появляется в самых неожиданных местах: на порогах, дверных проемах, кромках арок, сварных швах, а также в местах крепления подвески. Даже капот, рамка лобового стекла и крышка багажника могут быть поражены коррозией. Особое внимание стоит уделить днищу - заводской антикор легко повреждается при поездке на бездорожье, и тогда металл быстро начинает ржаветь. Не стоит забывать и о креплениях заднего бампера, которые часто подвергаются воздействию влаги и реагентов.
Внутри салона со временем изнашивается пластик, который легко царапается, а кожзаменитель на сиденьях обычно трескается. Интересно, что тканевая обивка зачастую сохраняет приличный вид даже спустя годы эксплуатации, в отличие от более «премиальных» материалов.
Что касается двигателей, то основной бензиновый двухлитровый агрегат при регулярном обслуживании может пройти до 300 тысяч километров без серьезных проблем. Поршневая группа выдерживает и больше - до 400 тысяч. Однако после 150 тысяч километров могут возникнуть проблемы с радиатором и датчиком массового расхода воздуха. Более мощный 2,7-литровый V6 отличается еще большим ресурсом – до полумиллиона километров, но требует особого внимания к системе охлаждения и своевременной замене катализатора, который после 150 тысяч может начать ломаться.
Дизельный мотор объемом 2 литра считается менее удачным выбором. Из-за качества топлива уже на 100 тысячах километров могут выйти из строя форсунки и топливный насос высокого давления, а также свечи накала. В дорестайлинговых версиях встречаются сбои в работе блока управления, из-за чего обороты двигателя могут «зависать» после запуска.
Коробки передач у Sportage II тоже имеют свои особенности. Пятиступенчатая механика при своевременной замене масла (раз в 60 тысяч километров) служит долго, сцепление выдерживает более 170 тысяч. Автоматическая трансмиссия требует более частой замены масла — лимит пробег 40 тысяч километров, чтобы избежать преждевременного износа. Даже при стандартном обслуживании автомат обычно не доставляет хлопот до 150 тысяч, а при бережной эксплуатации может прослужить до 350 тысяч километров. Однако резкий старт и буксировка могут привести к перегреву и ускоренному износу элементов трансмиссии.
Выбирая подержанный Kia Sportage второго поколения, важно внимательно осмотреть кузов на предмет ремонта, проверьте состояние салона и обратите внимание на работу двигателя и коробки передач. Не стоит гнаться за низкой ценой — экономия на покупке может обернуться основными вложениями в ремонт. Лучше выбирать экземпляры с прозрачным обслуживанием и вниманием владельцев. Такой подход позволит избежать большинства типичных проблем и получить надежный кроссовер, который еще долго будет радовать своего владельца.
