Почему подержанная Mazda 6 может разорить: слабые места третьего поколения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 18:22

Проблемные места Mazda 6 с пробегом: что проверить перед покупкой в 2026 году

Проблемные места Mazda 6 с пробегом: что проверить перед покупкой в 2026 году

Почему подержанная Mazda 6 может разорить: слабые места третьего поколения

Проблемные места Mazda 6 с пробегом: что проверить перед покупкой в 2026 году

Mazda 6 третьей генерации остается востребованной на вторичном рынке, но покупка такой машины требует внимательности. В материале - ключевые нюансы эксплуатации, слабые места и советы по выбору, которые помогут избежать лишних затрат.

Mazda 6 третьей генерации остается востребованной на вторичном рынке, но покупка такой машины требует внимательности. В материале - ключевые нюансы эксплуатации, слабые места и советы по выбору, которые помогут избежать лишних затрат.

В 2026 году Mazda 6 третьего поколения по-прежнему вызывает интерес у тех, кто ищет надежный и стильный автомобиль на вторичном рынке. Несмотря на возраст, эти машины не теряют актуальности, а их стоимость часто выше цены новых моделей прошлых лет. Однако при ближайшем рассмотрении вскрываются нюансы, которые могут обернуться серьезными расходами для невнимательного покупателя.

Первые экземпляры Mazda 6, появившиеся в августе 2012 года, сегодня стоят от 1,2 до 1,3 миллиона рублей. Пробеги у таких машин часто переваливают за 200 тысяч километров, а иногда и приближаются к отметке в 400 тысяч. Более свежие рестайлинговые версии, которым всего 2-3 года, с небольшим пробегом оцениваются уже в 4 миллиона рублей. Такая стоимость приближается к цене новых автомобилей 2026 года, что заставляет задуматься о целесообразности покупки подержанной «шестерки».

Главная проблема Mazda 6 кроется в бензиновых моторах Skyactive-G, отличающихся чувствительностью к качеству топлива. Эксплуатация на некачественном бензине быстро приводит к загрязнению форсунок, что влечет за собой изменение поведения автомобиля и появление ошибки «бедной смеси». Важно регулярно проводить чистку форсунок, иначе можно столкнуться с перебоями в работе двигателя, пропусками зажигания и плавающими оборотами холостого хода. На пробеге в 120 тысяч километров в атмосферных условиях часто выходит из строя датчик массового расхода воздуха, и если после чистки проблема не исчезнет, потребуется замена детали. Еще одна типичная неисправность — сбои в работе клапана вентиляции топливного бака, что также влияет на стабильность работы мотора.

Шестиступенчатые коробки передач Mazda 6 являются одними из самых надежных в классе: механика практически не вызывает нареканий даже при больших пробегах, а автоматическая трансмиссия тоже обладает достойной выносливостью. Однако на пробеге 100–150 тысяч километров может потребоваться замена центрального подшипника, но эта операция не требует полной разборки мотора и обходится дешевле, чем замена всей коробки. Особое внимание стоит уделить сальнику гидротрансформатора: его течь может произойти внезапно на любом пробеге, и для устранения проблемы необходимо снимать коробку передач. Это важная и дорогая процедура, которая может стать весомым аргументом для снижения цены при покупке.

В подвеске Mazda 6 особого внимания заслуживают пыльники приводов — их повреждения приводят к выходу из строя ШРУСов, что требует дополнительных затрат. Вибрации на скорости от 30 до 150 километров в час, исчезающие при отпускании газа, часто сигнализируют о необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки рычагов обычно требуют замены уже к 60 тысячам километров, а амортизаторы могут начать «уставать» после 50 тысяч. Тем не менее, многие элементы ходовой части выхаживают более 100 тысяч километров, если автомобиль эксплуатировался аккуратно и своевременно обслуживался.

Среди характерных слабых мест Mazda 6 — механизм складывания боковых зеркал, который редко выдерживает испытание временем. Также к 80 тысячам километров рекомендуется заменить приводные ремни, прокладку клапанной крышки и сальник клапана фазорегулятора. Свечи зажигания, несмотря на заявленный ресурс в 120 тысяч, требуют замены уже после 60 тысяч пробега.

В остальном Mazda 6 зарекомендовала себя как надежный и неприхотливый автомобиль, если соблюдать регламент обслуживания и не экономить на топливе. Внимательный подход к диагностике и выбору рассматриваемого экземпляра позволит избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов в будущем.

Упомянутые модели: Mazda 6 (от 1 498 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Екатеринбург Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться