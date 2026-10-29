Почему Kuga надежнее чем Peugeot и Tiguan: атмосферный 2,5 против капризных турбо и слабых цепей ГРМ

29 октября 2026, 16:53
Сравнение Ford Kuga II, Peugeot 3008 I и Volkswagen Tiguan I: какой кроссовер выбрать
Сравнение Ford Kuga II, Peugeot 3008 I и Volkswagen Tiguan I: какой кроссовер выбрать
При выборе автомобиля на вторичном рынке Kuga II с мотором 2,5 — надежный вариант, турбо Ecoboost капризен. Peugeot 3008 рискует цепью ГРМ EP6. Tiguan 1,4 дешев, но робот и цепь дороги.
Ford Kuga II одного поколения и одной модели может иметь как надежный силовой агрегат, так и получить постоянную финансовую яму с постоянными расходами: многое зависит от двигателя.
Ford Kuga II
Атмосферный мотор 2,5 литра на 150 л.с. практически является аналогом Mazda L5-VE и считается надежным. Встречаются машины с пробегом свыше 300 тысяч км, которые продолжают ездить. Шестиступенчатая АКПП 6F35 также заслужила хорошую оценку. В дорестайлинговых коробках быстрее изнашиваются фрикционы блокировки гидротрансформатора, однако к другим частям агрегата особых претензий нет. Сама Kuga отличается выразительной внешностью и салоном с необычной компоновкой, образующей кокпит спортивного автомобиля.
На вторичном рынке встречаются и Kuga с турбомоторами Ecoboost. В дорестайлинговых машинах установлен двигатель объемом 1,6 литра, позже его уменьшили до 1,5 литра. Мощность составляет 150 и 182 л.с. Эти агрегаты чувствительны к качеству топлива и перегреву. Перегрев и цепь ГРМ требуют особого внимания. Для моторов 1,6 литра проводилась отзывная кампания, в рамках которой дорабатывали систему охлаждения. При пробое прокладки ГБЦ неожиданно появляются трещины в самой головке. Длительная езда на топливе с октановым числом ниже 98 может повредить поршни. Из-за прямого впрыска на впускных клапанах необходимо удалять нагар.
Peugeot 3008 I
Бензиновые версии Peugeot 3008 первого поколения оснащались моторами EP6 рабочим объемом 1,6 литра. Этот автомобиль официально продается в России и занимает промежуточное положение между кроссовером и минивэном. Клиренс у него ближе к кроссоверному, привод только передний, а кузов сохраняет минивэнообразные черты. В салоне комфортно, оснащение прогрессивное на фоне конкурентов, материалы доступные. Подвеска устроена просто, примерно как у бюджетного хэтчбека. Для трансмиссии предусмотрена механическая коробка или классический автомат. Но главное слабое место модели находится под капотом.
Семейство EP6 стало результатом совместной работы BMW и PSA. С 2007 по 2014 годы его представители признавались победителями конкурса «Международный двигатель года», однако это не избавило моторы от проблем в эксплуатации. Атмосферный вариант развивает 120 л.с., наддувный — 150 л.с. При покупке подержанной машины обоих вариантов потребуются специалисты сервиса, который работает с французскими автомобилями.
У EP6 особенно уязвимы цепи ГРМ. До 100 тысяч км они выдерживают не всегда, а проблемы иногда обнаруживаются уже к 60 тысячам. После отметки около 100 тысяч км дополнительно добавляется повышенный расход масла. Кроме того, моторы часто требуют масла и антифриза. На фоне двигателя шестиступенчатый автомат Aisin TF-70SC выглядит особенным — его считают удачным. Тем не менее проблемы с мотором и непопулярность марки делают покупку Peugeot 3008 рискованной.
Volkswagen Tiguan I
Volkswagen Tiguan первого поколения подойдет скорее владельцу, готовому разобраться в технических особенностях и заняться обслуживанием. Двухлитровую версию можно рассматривать благодаря японскому классическому автомату и хорошей динамике. Вариант с мотором 1,4 литра стоит на 200–250 тысяч рублей дешевле, и в этой разнице есть причина.
Для версии 1,4 не предлагалась обычная АКПП: покупатель выбирал между механикой и роботом с двумя сцеплениями. Механическая сделка сопряжена с недешевым двухмассовым маховиком. Восстановление робота DQ250 на пробеге свыше 200 тысяч км обходится очень дорого. Полноприводные Tiguan могут доставить хлопоты и по отдельности: сбои системы 4WD имеют причиной коррозию платы блока управления муфтой Haldex. Это еще один повод внимательно проверить работу полного привода до сделки.
Сам двигатель CAVA объемом 1,4 литра развивает 150 л.с. и имеет слабую цепь ГРМ с ресурсным пределом около 100 тысяч км. Помимо других проблем — утечка антифриза и неисправность управления наддувом. Топливо с октановым числом ниже 98 повышает риск детонации и разрушения. Поэтому экономия на Тигуане с мотором 1,4 может обернуться расходами на двигатель, трансмиссию или полный привод.
Ford Kuga более надежный вариант с атмосферным двигателем 2,5 литра. При осмотре Peugeot 3008 следует внимательно следить за состоянием EP6, его цепи ГРМ и утечками. При выборе любого из этих кроссоверов привлекательная стоимость сама по себе еще не говорит о выгодной покупке — многое зависит от состояния машины и возможных затрат.
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