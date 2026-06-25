Что чаще всего ломается у Geely Monjaro с пробегом и как избежать дорогого ремонта

Проблемы Geely Monjaro после 100 000 км: слабые места, которые нельзя игнорировать

Geely Monjaro с пробегом свыше 100 тысяч километров может преподнести владельцу ряд неприятных сюрпризов. Эксперт с опытом работы в московском сервисе делится реальными случаями и советами по диагностике слабых мест этого кроссовера.

Geely Monjaro с пробегом свыше 100 тысяч километров может преподнести владельцу ряд неприятных сюрпризов. Эксперт с опытом работы в московском сервисе делится реальными случаями и советами по диагностике слабых мест этого кроссовера.

Geely Monjaro быстро завоевал популярность на российском рынке благодаря технологиям Volvo, современному интерьеру и достойной репутации. Однако к пробегу в 100 тысяч километров даже у этого кроссовера начинают проявляться слабые стороны. Опытный мастер московского сервиса, за годы работы увидевший сотни машин, выделяет несколько ключевых проблем, с которыми сталкиваются владельцы Monjaro после трёх лет эксплуатации.

Первое, что бросается в глаза, — состояние хромированных элементов. После нескольких зим в Москве хром на кузове часто вздувается и отслаивается, а под ним появляется ржавчина. Официальное представительство Geely даже запускало отзывную кампанию по замене этих деталей, но не все владельцы успели воспользоваться гарантией. Лакокрасочное покрытие тонкое, однако благодаря оцинковке сквозная коррозия встречается редко. Наибольший урон получают передние части кузова — капот, стойки и кромка крыши, особенно если не была установлена защитная плёнка.

Фары Monjaro — отдельная тема. Внутри них часто скапливается влага из-за неудачного температурного режима, что приводит к запотеванию, а иногда и к появлению капель воды. Это может вызвать замыкание контактов и выход из строя светодиодов, а замена блока обходится недешёво. Аналогичная проблема наблюдается и с задней светодиодной полосой. Лобовое стекло, особенно с обогревом, отличается мягкостью и быстро покрывается сколами; неудачное уплотнение по краю приводит к протечкам и повреждению нитей обогрева. При покупке важно проверить, не намокает ли коврик водителя после дождя.

В салоне Monjaro даже после 120 тысяч километров кожа на сиденьях выглядит достойно, а руль и панель сохраняют свежий вид, если были защищены плёнкой. Однако электроника может преподнести неприятные сюрпризы: мультимедийная система иногда зависает, на экранах встречаются битые пиксели, а камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль могут работать некорректно в плохую погоду. Датчики слепых зон и удержания полосы часто выходят из строя из-за попадания влаги и реагентов. Панорамная крыша требует регулярной чистки дренажей: если их забить, вода попадёт в салон и может вывести из строя блок комфорта BCM, расположенный под ковриком перед пассажиром. Зимой влага проникает в задние двери, из-за чего тросики открывания могут замерзать и подклинивать. Электроприводы багажника и зеркал со временем начинают работать рывками из-за износа моторчиков.

Двухлитровый турбомотор, созданный на базе Volvo, в целом надёжен, но крайне чувствителен к качеству топлива. Использование только 95-го бензина — обязательное условие для долгой службы. Дешёвое топливо приводит к детонации и перегреву, что может вызвать разрушение поршней. Привод ГРМ ременной, и его состояние требует проверки каждые 60 тысяч километров — в противном случае обрыв грозит капитальным ремонтом. К 70–80 тысячам километров могут изнашиваться опоры двигателя, вызывая вибрацию. Радиаторы быстро забиваются грязью, что повышает риск перегрева, поэтому их рекомендуется промывать и менять антифриз до наступления жары. Масляные следы на патрубках интеркулера — повод проверить турбину, а потёки масла на двигателе часто указывают на необходимость замены прокладок клапанной крышки.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin считается надёжной, но только при регулярной замене масла каждые 50–60 тысяч километров. Пренебрежение этим правилом приводит к рывкам и пинкам при переключениях. Передний и задний редукторы, а также муфта полного привода требуют замены масла через 30–40 тысяч километров. Сетку-фильтр муфты необходимо промывать или менять при каждой замене масла, иначе грязь может вывести её из строя. Даже если внешне течей нет, профилактическая замена масел во всех узлах — разумное вложение.

В подвеске Monjaro слабым звеном являются стойки стабилизатора — они начинают стучать уже к 30–40 тысячам километров, особенно на плохих дорогах. Рулевой механизм иногда проявляет люфты и стуки, а ступичные подшипники могут загудеть уже к 60 тысячам. Задние амортизаторы на этом пробеге часто начинают «потеть», а задние развальные болты после пары зим закисают, что затрудняет регулировку схода-развала. Завод рекомендует менять рычаг в сборе при износе сайлентблока, что обходится недешёво. При этом тормозные колодки и днище обычно остаются в хорошем состоянии, поэтому риск повреждения защитных элементов в московских условиях не выходит за рамки нормы.

Интересно, что опыт эксплуатации Monjaro подтверждает: при правильном уходе и внимательном отношении к регламенту серьёзных проблем не возникает. Владелец, который не экономит на масле, топливе и обслуживании, может рассчитывать на долгий срок службы автомобиля. Для сравнения, китайские производители продолжают удивлять не только легковыми моделями, но и тяжёлыми технологиями — например, недавно вышел Sitrak .