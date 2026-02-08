Эксперты разобрали слабые места и особенности эксплуатации Subaru Forester и XV с пробегом для тех, кто выбирает кроссовер на вторичке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 10:57

Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.

Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.

Покупка подержанного Subaru Forester или XV - решение, которое требует внимательного подхода. Эти кроссоверы давно завоевали репутацию автомобилей с характером, но и с определенными техническими особенностями. Для многих потенциальных владельцев важен не только комфорт, но и предсказуемость расходов на обслуживание. Именно поэтому разбор слабых мест и типичных проблем этих моделей становится особенно актуальным на фоне роста интереса к вторичному рынку.

Forester поколения SJ и XV, выпущенные после 2013 года, часто встречаются на рынке с пробегом. Несмотря на схожесть платформы, у каждой модели есть свои нюансы. Forester отличается большими габаритами и объемом багажника, а также наличием более мощных моторов, включая 2.5-литровый и турбированный 2.0. XV, в свою очередь, может быть оснащен 1.6-литровым двигателем, что делает его более экономичным, но менее динамичным. Однако подавляющее большинство предложений - это двухлитровые атмосферники с вариатором.

Фото: Subaru

Двигатель: мифы и реальность

Стереотипы о ненадежности оппозитных моторов Subaru уходят корнями в прошлое, когда на рынке доминировали турбированные версии. Современные атмосферные двигатели серии FB, которыми комплектуются Forester и XV, в целом лишены прежних проблем с проворотом вкладышей. Главная их беда - течь масла по передней крышке газораспределительного механизма. Причина - неудачная конструкция уплотнений и заводской герметик, который со временем вымывается. Особенно быстро проблема проявляется при перегревах, которые не всегда фиксируются приборкой: рабочая температура масла может достигать 106 градусов, а тревожная лампа загорается только при 130.

Чаще всего течь появляется к 70 тысячам километров пробега. Стоимость устранения - от 45 до 70 тысяч рублей, в зависимости от объема работ. Некоторые владельцы предпочитают не вмешиваться, ограничиваясь регулярной доливкой масла и мирясь с пятнами на парковке. Турбированные моторы FA20 на Forester XT этой проблемы практически не знают, но статистика по ним ограничена.

Вариатор и трансмиссия: чего опасаться

Вариатор Lineartronic, которым оснащены большинство Forester и XV, считается достаточно надежным агрегатом. Его конструкция защищена от критических поломок даже при агрессивной езде. Однако у него есть врожденная особенность - потеря масла в районе насоса. Серьезного расхода жидкости обычно не происходит, но игнорировать проблему не стоит. Специалисты рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров, особенно при эксплуатации в городе и частых пробках. В противном случае к 100 тысячам пробега может появиться гул в коробке.

Поломки вариаторов встречаются редко, но полностью исключать их нельзя. При выборе автомобиля важно оценить не только состояние агрегатов, но и стиль вождения предыдущего владельца. Спокойная эксплуатация и своевременное обслуживание позволяют вариатору пройти 150 тысяч километров без серьезных вмешательств. Остальные элементы трансмиссии - муфта, кардан, редукторы - обычно не доставляют хлопот.

Подвеска и рулевое: на что обратить внимание

Подвеска Subaru Forester и XV славится энергоемкостью и выносливостью. Однако иллюзия неубиваемости часто приводит к тому, что владельцы не щадят свои машины на плохих дорогах. В результате быстрее изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, а также задние сайлентблоки. Иногда встречается стук амортизаторов, но массовым явлением это не стало. Более распространенная проблема - выход из строя передних ступиц, особенно у Forester: к 40-50 тысячам пробега подшипник начинает гудеть, а меняется он только в сборе со ступицей.

Рулевая рейка Forester подвержена износу и может начать стучать уже к 50-100 тысячам километров. Ремонт невозможен - только замена, которая обойдется в 20 тысяч рублей и выше. При этом неисправность не влияет на безопасность, а лишь добавляет посторонние звуки. В XV используется гидроусилитель, и подобных проблем с рулевым управлением не отмечается.

Кузов, салон и электрика: мелочи, которые могут испортить впечатление

Кузова Subaru Forester и XV хорошо защищены от коррозии, но на XV иногда встречается ржавчина на сварных швах в задней части. Причина - недостаточная жесткость проема багажника, из-за чего трескается мастика и оголяется металл. Скрип ограничителей дверей - еще одна мелкая, но раздражающая особенность обеих моделей, проявляющаяся уже через пару лет эксплуатации.

Интерьер выполнен без излишеств, но собран добротно. Основные претензии - к рулю и сиденьям: обод руля может облезть даже в гарантийный срок, а кожа на сиденьях быстро теряет вид при интенсивной эксплуатации. Боковые накладки передних кресел часто отгибаются, но их можно вернуть на место, зная нюансы крепления.

В электрике встречаются отдельные слабые места. У Forester 2013-2014 годов была сервисная кампания по рулевому шлейфу - если ее не проводили, возможны сбои в работе кнопок на руле. Также стоит проверить моторчики климат-контроля и провод клаксона. У XV часто выходит из строя датчик давления масла, а у Forester может скрипеть ролик компрессора кондиционера. Для турбированных Forester XT 2013-2014 годов важно уточнить, была ли перепрошивка блока управления двигателем - иначе возможны пропуски зажигания и появление ошибки на приборке.

В целом, при грамотном подходе и внимательном осмотре Subaru Forester и XV способны порадовать надежностью и комфортом даже на вторичном рынке. Однако игнорирование типичных проблем может обернуться серьезными расходами уже в первые месяцы владения.

