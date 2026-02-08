Эксперты разобрали слабые места и особенности эксплуатации Subaru Forester и XV с пробегом для тех, кто выбирает кроссовер на вторичке

8 февраля 2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.
Покупка подержанного Subaru Forester или XV - решение, которое требует внимательного подхода. Эти кроссоверы давно завоевали репутацию автомобилей с характером, но и с определенными техническими особенностями. Для многих потенциальных владельцев важен не только комфорт, но и предсказуемость расходов на обслуживание. Именно поэтому разбор слабых мест и типичных проблем этих моделей становится особенно актуальным на фоне роста интереса к вторичному рынку.
Forester поколения SJ и XV, выпущенные после 2013 года, часто встречаются на рынке с пробегом. Несмотря на схожесть платформы, у каждой модели есть свои нюансы. Forester отличается большими габаритами и объемом багажника, а также наличием более мощных моторов, включая 2.5-литровый и турбированный 2.0. XV, в свою очередь, может быть оснащен 1.6-литровым двигателем, что делает его более экономичным, но менее динамичным. Однако подавляющее большинство предложений - это двухлитровые атмосферники с вариатором.
Двигатель: мифы и реальность
Стереотипы о ненадежности оппозитных моторов Subaru уходят корнями в прошлое, когда на рынке доминировали турбированные версии. Современные атмосферные двигатели серии FB, которыми комплектуются Forester и XV, в целом лишены прежних проблем с проворотом вкладышей. Главная их беда - течь масла по передней крышке газораспределительного механизма. Причина - неудачная конструкция уплотнений и заводской герметик, который со временем вымывается. Особенно быстро проблема проявляется при перегревах, которые не всегда фиксируются приборкой: рабочая температура масла может достигать 106 градусов, а тревожная лампа загорается только при 130.
Чаще всего течь появляется к 70 тысячам километров пробега. Стоимость устранения - от 45 до 70 тысяч рублей, в зависимости от объема работ. Некоторые владельцы предпочитают не вмешиваться, ограничиваясь регулярной доливкой масла и мирясь с пятнами на парковке. Турбированные моторы FA20 на Forester XT этой проблемы практически не знают, но статистика по ним ограничена.
Вариатор и трансмиссия: чего опасаться
Вариатор Lineartronic, которым оснащены большинство Forester и XV, считается достаточно надежным агрегатом. Его конструкция защищена от критических поломок даже при агрессивной езде. Однако у него есть врожденная особенность - потеря масла в районе насоса. Серьезного расхода жидкости обычно не происходит, но игнорировать проблему не стоит. Специалисты рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров, особенно при эксплуатации в городе и частых пробках. В противном случае к 100 тысячам пробега может появиться гул в коробке.
Поломки вариаторов встречаются редко, но полностью исключать их нельзя. При выборе автомобиля важно оценить не только состояние агрегатов, но и стиль вождения предыдущего владельца. Спокойная эксплуатация и своевременное обслуживание позволяют вариатору пройти 150 тысяч километров без серьезных вмешательств. Остальные элементы трансмиссии - муфта, кардан, редукторы - обычно не доставляют хлопот.
Подвеска и рулевое: на что обратить внимание
Подвеска Subaru Forester и XV славится энергоемкостью и выносливостью. Однако иллюзия неубиваемости часто приводит к тому, что владельцы не щадят свои машины на плохих дорогах. В результате быстрее изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, а также задние сайлентблоки. Иногда встречается стук амортизаторов, но массовым явлением это не стало. Более распространенная проблема - выход из строя передних ступиц, особенно у Forester: к 40-50 тысячам пробега подшипник начинает гудеть, а меняется он только в сборе со ступицей.
Рулевая рейка Forester подвержена износу и может начать стучать уже к 50-100 тысячам километров. Ремонт невозможен - только замена, которая обойдется в 20 тысяч рублей и выше. При этом неисправность не влияет на безопасность, а лишь добавляет посторонние звуки. В XV используется гидроусилитель, и подобных проблем с рулевым управлением не отмечается.
Кузов, салон и электрика: мелочи, которые могут испортить впечатление
Кузова Subaru Forester и XV хорошо защищены от коррозии, но на XV иногда встречается ржавчина на сварных швах в задней части. Причина - недостаточная жесткость проема багажника, из-за чего трескается мастика и оголяется металл. Скрип ограничителей дверей - еще одна мелкая, но раздражающая особенность обеих моделей, проявляющаяся уже через пару лет эксплуатации.
Интерьер выполнен без излишеств, но собран добротно. Основные претензии - к рулю и сиденьям: обод руля может облезть даже в гарантийный срок, а кожа на сиденьях быстро теряет вид при интенсивной эксплуатации. Боковые накладки передних кресел часто отгибаются, но их можно вернуть на место, зная нюансы крепления.
В электрике встречаются отдельные слабые места. У Forester 2013-2014 годов была сервисная кампания по рулевому шлейфу - если ее не проводили, возможны сбои в работе кнопок на руле. Также стоит проверить моторчики климат-контроля и провод клаксона. У XV часто выходит из строя датчик давления масла, а у Forester может скрипеть ролик компрессора кондиционера. Для турбированных Forester XT 2013-2014 годов важно уточнить, была ли перепрошивка блока управления двигателем - иначе возможны пропуски зажигания и появление ошибки на приборке.
В целом, при грамотном подходе и внимательном осмотре Subaru Forester и XV способны порадовать надежностью и комфортом даже на вторичном рынке. Однако игнорирование типичных проблем может обернуться серьезными расходами уже в первые месяцы владения.
Похожие материалы Субару
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 08:04
Сравнение новой Lada Niva Travel и подержанных кроссоверов: что выгоднее в 2026 году
Lada Niva Travel после рестайлинга вышла с новым двигателем и современными фарами, но за те же деньги можно рассмотреть подержанные Renault Duster, Land Rover Freelander II или Subaru Forester. Эксперты сравнили плюсы и минусы каждого варианта.Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
20.12.2025, 06:02
Subaru Forester 2026 признан одним из самых безопасных кроссоверов в США
Subaru Forester 2026 года вновь оказался в центре внимания. Эксперты IIHS провели серию сложных испытаний. Результаты превзошли ожидания даже скептиков. Кроссовер получил высшие баллы по всем критериям. Что помогло Forester стать лидером по безопасности? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
17.11.2025, 05:10
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Новый Subaru Forester игнорирует тренды и в этом его главная сила. И после смены поколения этот японский кроссовер сохраняет уникальный характер. Он удобен, безопасен и готов к бездорожью. Но за всё хорошее приходится платить. И не только деньгами…Читать далее
-
30.09.2025, 15:59
В России стартовали продажи нового поколения кроссовера Subaru Forester
Новый японский кроссовер уже в салонах. Автомобиль получил серьезные технические изменения. Его внешность тоже заметно преобразилась. Дилеры назвали стартовую стоимость модели. Она оказалась довольно высокой.Читать далее
-
20.03.2024, 22:39
Российские водители назвали Subaru Forester самым надежным автомобилем
В пресс-центре ТАСС подвели итоги ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России». Звание самого надежного нового автомобиля, хоть и ввозимого по схеме параллельного импорта, досталось японскому кроссоверу Subaru Forester.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
-
18.04.2023, 16:47
Назван кроссовер с самым надежным вариатором
Автомобилисты старой школы доверяют только механической коробке передач. Вторыми по надежности считаются классические гидромеханические «автоматы». Однако, и среди автомобилей с вариаторами можно найти достойные внимания модели.Читать далее
Похожие материалы Субару
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 08:04
Сравнение новой Lada Niva Travel и подержанных кроссоверов: что выгоднее в 2026 году
Lada Niva Travel после рестайлинга вышла с новым двигателем и современными фарами, но за те же деньги можно рассмотреть подержанные Renault Duster, Land Rover Freelander II или Subaru Forester. Эксперты сравнили плюсы и минусы каждого варианта.Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
20.12.2025, 06:02
Subaru Forester 2026 признан одним из самых безопасных кроссоверов в США
Subaru Forester 2026 года вновь оказался в центре внимания. Эксперты IIHS провели серию сложных испытаний. Результаты превзошли ожидания даже скептиков. Кроссовер получил высшие баллы по всем критериям. Что помогло Forester стать лидером по безопасности? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
17.11.2025, 05:10
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Новый Subaru Forester игнорирует тренды и в этом его главная сила. И после смены поколения этот японский кроссовер сохраняет уникальный характер. Он удобен, безопасен и готов к бездорожью. Но за всё хорошее приходится платить. И не только деньгами…Читать далее
-
30.09.2025, 15:59
В России стартовали продажи нового поколения кроссовера Subaru Forester
Новый японский кроссовер уже в салонах. Автомобиль получил серьезные технические изменения. Его внешность тоже заметно преобразилась. Дилеры назвали стартовую стоимость модели. Она оказалась довольно высокой.Читать далее
-
20.03.2024, 22:39
Российские водители назвали Subaru Forester самым надежным автомобилем
В пресс-центре ТАСС подвели итоги ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России». Звание самого надежного нового автомобиля, хоть и ввозимого по схеме параллельного импорта, досталось японскому кроссоверу Subaru Forester.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
-
18.04.2023, 16:47
Назван кроссовер с самым надежным вариатором
Автомобилисты старой школы доверяют только механической коробке передач. Вторыми по надежности считаются классические гидромеханические «автоматы». Однако, и среди автомобилей с вариаторами можно найти достойные внимания модели.Читать далее