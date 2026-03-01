Владельцы Lada Vesta делятся реальным опытом эксплуатации: слабые места, удачные решения и советы по выбору

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 20:57

Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой

Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой

Владельцы Lada Vesta делятся реальным опытом эксплуатации: слабые места, удачные решения и советы по выбору

Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой

Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».

Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».

Покупка подержанной Lada Vesta сегодня актуальна из-за массового выхода модели на рынок и стабильного спроса, однако за внешней привлекательностью скрываются нюансы, способные повлиять на дальнейшую эксплуатацию. Опыт владельцев часто противоположен: одни хвалят автомобиль, другие ругают, поэтому важно разобраться в реальных проблемах «Весты» с пробегом.

Состояние кузова — первый пункт внимания опытных покупателей. Лакокрасочное покрытие быстро покрывается сколами на бампере и дверях даже при обычной городской эксплуатации, а крыша лишена гальванической защиты, что требует немедленной антикоррозийной обработки при любых повреждениях. Коррозионная стойкость остается слабой стороной модели, а гофра приемной трубы нередко выходит из строя уже к 20-40 тысячам километров, хотя после 2018 года на нее распространяется гарантия.

В салоне владельцев поджидают скрипы и шумы, появляющиеся в первые недели из-за качества сборки и особенностей шумоизоляции. К мелким недочетам относятся плохо затянутые болты, незакрепленные провода и вылезающие саморезы, но эти проблемы обычно решаются быстро и недорого. Уплотнители дверей и багажника в ранних версиях пропускали пыль, а крышка багажника могла тереться о бампер, что исправляется регулировкой зазоров.

Базовый 1,6-литровый двигатель на 106 л.с. зарекомендовал себя как практически неубиваемый, экономичный и тяговитый, в отличие от более мощного 1,8-литрового мотора с повышенным расходом масла и топлива. Уязвимыми элементами часто становятся свечи, катушки зажигания и датчики, а самым надежным и экономичным считается 113-сильный мотор Nissan, доступный не во всех комплектациях.

Роботизированная коробка АМТ на ранних версиях доставляла хлопоты быстрым износом сцепления, особенно в пробках, но после 2017 года ситуацию исправили, а с 2019-го появился надежный вариатор Jatco. Подвеска «Весты» славилась скрипами втулок и амортизаторов, однако производитель модернизировал детали, и на более новых машинах эта проблема практически исчезла.

Оптимальным выбором станет «Веста» после 2019 года, лишенная большинства «детских болезней» и оснащенная более надежными агрегатами. При покупке любой версии важно тщательно осмотреть кузов и проверить все системы, будучи готовым к небольшим доработкам, которые помогут избежать серьезных сюрпризов в будущем.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Новосибирск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться