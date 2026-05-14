Исследование: Почему Renault Duster до сих пор покупают в 2026 году, несмотря на минусы

14 мая 2026, 15:12
Проблемы и расходы Renault Duster 2026: что важно знать перед покупкой
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены, проходимости и простоты обслуживания. Однако у модели есть ряд хронических проблем, которые могут повлиять на выбор. Разбираемся, насколько оправдана покупка и каковы реальные расходы на содержание.
В 2026 году Renault Duster продолжает удерживать позицию одного из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Причина проста: сочетание доступной цены, высокой проходимости и репутации надежного автомобиля. Но за внешней простотой раскрываются нюансы, которые могут стать решающими при выборе машины.
Стоимость нового Renault Duster в комплектации стартует примерно с 1 618 000 рублей. Более продвинутые версии с моторами 1,6 или 2,0 литра, а также полным приводом, доходят до 2 200 000 рублей. На вторичном рынке экземпляры 2018-2022 годов выпуска в хорошем состоянии стоят от миллиона до полутора миллионов рублей. Это делает Duster привлекательным для тех, кто ищет новый автомобиль, а также для тех, кто хочет сэкономить на покупке с пробегом.
Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Дорожный просвет 205 мм и наличие полноприводных модификаций позволяют уверенно чувствовать себя на проселках, заснеженных дорогах и в легком бездорожье. Под капотом — проверенные временем двигатели 1,6 и 2,0 литра, а также современный турбомотор 1,3. Все они подтвердили свое обслуживание и простоту ухода. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,5 до 8,5 литра, что вполне приемлемо для кроссовера такого класса.
Однако опыт эксплуатации выявил и слабые места. Наиболее частая жалоба владельцев - коррозия кузовных элементов: пороги, капот, дверь багажника. Электроника тоже не всегда радует стабильностью: также вызывает нарекания мультимедийная система, датчики парковки и климат-контроль. Ходовая часть, несмотря на надежность, при езде по бездорожью требует внимания — быстрее всего изнашиваются амортизаторы и сайлентблоки.
Автоматические коробки передач – еще один пункт риска. Как классические автоматы, так и вариаторы требуют регулярного обслуживания. Пренебрежение этим приводит к крупным затратам на ремонт. Впрочем, если соблюдать регламент, серьезных проблем можно избежать.
С точки зрения расходов на обслуживание Renault Duster остается одним из самых выгодных вариантов в своем сегменте. Первое ТО обходится примерно в 8 тысяч рублей, второе - около 12 тысяч, третье - порядка 14 тысяч. Среднегодовое обслуживание (без учета топлива и страховки) составляет около 65 тысяч рублей. Это заметно ниже, чем у многих экономистов.
Renault Duster 2026 года — выбор для тех, кто ценит практичность, надежность и низкие расходы. Модель отлично подходит для города и пребывания на природе, но если в приоритете комфорт, современные материалы и технологии, стоит подобрать альтернативы. Для прагматичных водителей Duster по-прежнему остается одним из лучших предложений в своем классе.
