Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 16:47

Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы

Личный опыт: купил новую Niva Travel и сразу понял, что есть важные минусы

Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.

Для многих россиян покупка нового автомобиля - событие, к которому готовятся заранее, рассчитывая на комфорт и надежность. Однако реальность может оказаться иной: даже свежая с завода Лада Нива Тревел 2026 года способна преподнести неожиданные сюрпризы, которые важно учитывать при выборе машины.

Как выяснил 110km.ru, первые километры после покупки показали, что автомобиль требует внимания уже на старте. Владелец новенькой Niva Travell в своем отзыве на портале Дром отмечает, что на трассе машину заметно тянет вправо. Сначала казалось, что причина в дорожном покрытии, но позже выяснилось: необходима регулировка развала-схождения. Это не просто мелкая неприятность - подобная особенность может сказаться на безопасности, не говоря уже о комфорте в долгих поездках.

Еще один момент - характерный стук при включении любой передачи. По словам владельца, звук напоминает удар молотком, что вызывает вопросы к качеству сборки и настройке трансмиссии. Сложности с включением первой и второй передачи, а также необходимость «ловить» заднюю, добавляют неудобств в повседневной эксплуатации. Руль с гидроусилителем оказался тяжелее, чем ожидалось, что особенно чувствительно в городских условиях и при маневрировании на парковке.

Шумоизоляция салона также вызывает вопросы. Владелец сравнивает уровень шума с Лада Гранта и отмечает, что в Нива Тревел он ощутимо выше. Двигатель работает громко, а вой редукторов отчетливо слышен даже на невысокой скорости. Это создает впечатление, что автомобиль еще не доработан до конца, несмотря на долгую историю и свежий рестайлинг.

Интересно, что подобные проблемы встречаются не только у отечественных марок. Например, недавно автопроизводители Tesla, Mazda и Toyota отзывали свои автомобили из-за неожиданных мелких дефектов, что подтверждает: даже крупные бренды не застрахованы от недочетов.

Владелец Лада Нива Тревел 2026 подчеркивает, что за потраченные деньги можно было бы рассмотреть подержанный Renault Duster с полным приводом или Nissan Terrano. Эти модели, по его мнению, предлагают более сбалансированное сочетание цены и качества, а также проверенную временем надежность.

Для справки: Лада Нива Тревел оснащается мотором 1.8 мощностью 90 л.с., что считается оптимальным для городских и загородных поездок. Однако, как показывает практика, технические нюансы могут существенно повлиять на впечатления от эксплуатации. Важно помнить, что даже новые автомобили требуют внимательной проверки перед покупкой и регулярного обслуживания. Судя по отзывам, многие владельцы сталкиваются с похожими вопросами, поэтому стоит заранее уточнять детали у дилера и не полагаться только на рекламные обещания.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Лада

