Личный опыт: купил новую Niva Travel и сразу понял, что есть важные минусы

26 мая 2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.
Для многих россиян покупка нового автомобиля - событие, к которому готовятся заранее, рассчитывая на комфорт и надежность. Однако реальность может оказаться иной: даже свежая с завода Лада Нива Тревел 2026 года способна преподнести неожиданные сюрпризы, которые важно учитывать при выборе машины.
Как выяснил 110km.ru, первые километры после покупки показали, что автомобиль требует внимания уже на старте. Владелец новенькой Niva Travell в своем отзыве на портале Дром отмечает, что на трассе машину заметно тянет вправо. Сначала казалось, что причина в дорожном покрытии, но позже выяснилось: необходима регулировка развала-схождения. Это не просто мелкая неприятность - подобная особенность может сказаться на безопасности, не говоря уже о комфорте в долгих поездках.
Еще один момент - характерный стук при включении любой передачи. По словам владельца, звук напоминает удар молотком, что вызывает вопросы к качеству сборки и настройке трансмиссии. Сложности с включением первой и второй передачи, а также необходимость «ловить» заднюю, добавляют неудобств в повседневной эксплуатации. Руль с гидроусилителем оказался тяжелее, чем ожидалось, что особенно чувствительно в городских условиях и при маневрировании на парковке.
Шумоизоляция салона также вызывает вопросы. Владелец сравнивает уровень шума с Лада Гранта и отмечает, что в Нива Тревел он ощутимо выше. Двигатель работает громко, а вой редукторов отчетливо слышен даже на невысокой скорости. Это создает впечатление, что автомобиль еще не доработан до конца, несмотря на долгую историю и свежий рестайлинг.
Интересно, что подобные проблемы встречаются не только у отечественных марок. Например, недавно автопроизводители Tesla, Mazda и Toyota отзывали свои автомобили из-за неожиданных мелких дефектов, что подтверждает: даже крупные бренды не застрахованы от недочетов.
Владелец Лада Нива Тревел 2026 подчеркивает, что за потраченные деньги можно было бы рассмотреть подержанный Renault Duster с полным приводом или Nissan Terrano. Эти модели, по его мнению, предлагают более сбалансированное сочетание цены и качества, а также проверенную временем надежность.
Для справки: Лада Нива Тревел оснащается мотором 1.8 мощностью 90 л.с., что считается оптимальным для городских и загородных поездок. Однако, как показывает практика, технические нюансы могут существенно повлиять на впечатления от эксплуатации. Важно помнить, что даже новые автомобили требуют внимательной проверки перед покупкой и регулярного обслуживания. Судя по отзывам, многие владельцы сталкиваются с похожими вопросами, поэтому стоит заранее уточнять детали у дилера и не полагаться только на рекламные обещания.
24.05.2026, 06:38
Lada Niva Travel и Renault Duster: сравнение комфорта, оснащения и проходимости
Lada Niva Travel с обновленным мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих внедорожников выявило важные различия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье, что особенно актуально для российских покупателей в 2026 году.Читать далее
22.05.2026, 11:33
Lada Niva Travel с кожаным салоном: старт продаж лимитированной серии в России
АвтоВАЗ выпустил ограниченную серию Lada Niva Travel с отделкой салона натуральной кожей. Всего 1000 машин, и каждая отличается новым уровнем комфорта и практичности. Почему эта новинка важна для рынка, какие детали скрыты в комплектации и что изменилось в цене - разбираемся, что ждет покупателей уже сейчас.Читать далее
18.05.2026, 14:28
Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe: сравнение характеристик
Сравнение Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник с механикой. В материале - ключевые отличия по мощности, клиренсу, трансмиссии и гарантиям, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
18.05.2026, 06:30
Сравнение Niva Legend и Niva Travel: ключевые отличия, оснащение и разница в цене
Niva Legend и Niva Travel - две разные философии в одном сегменте. Почему модернизированная версия стоит дороже, чем классика, и какие опции действительно важны для российских водителей? Разбираемся в деталях, которые влияют на выбор и стоимость.Читать далее
15.05.2026, 20:50
Сравнение Lada Niva Travel и Renault Duster: что выбрать на российском рынке
Lada Niva Travel с новым мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих моделей выявило ключевые отличия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье. Почему это важно для покупателей - в материале.Читать далее
08.05.2026, 18:17
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.Читать далее
08.05.2026, 10:58
Lada Niva Travel с новым мотором 1.8: расход, конструкция, детали эксплуатации
Журналисты протестировали Лада Нива Travel с мотором 1.8 на первых 2700 км. Какие изменения в конструкции, как ведет себя двигатель, что с расходом топлива и стоит ли ждать проблем - рассказываем подробно. Мало кто знает, что обновление затронуло не только мотор, но и детали салона. Почему это важно именно сейчас - объясняем на примерах.Читать далее
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
26.04.2026, 20:52
Японский рамный внедорожник Suzuki Jimny стал дешевле LADA Niva на российском рынке
В России стартовали продажи Suzuki Jimny по цене ниже, чем у большинства отечественных внедорожников. Новинка выделяется рамной конструкцией, компактными размерами и широким выбором комплектаций. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
20.04.2026, 08:54
Lada Niva Travel снова с кожаным салоном: возвращение опции для комплектации Техно
АВТОВАЗ вновь предлагает кожаный салон для Lada Niva Travel в комплектации Техно. Новая опция уже доступна для заказа у официальных дилеров, а оригинальный дизайн сидений и обновленный руль обещают добавить автомобилю премиальности. Почему это решение стало актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
