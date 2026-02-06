Какие неисправности чаще всего встречаются у Lada Vesta SW Cross NG последних лет выпуска и как их решают дилеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 13:55

Проблемы Lada Vesta SW Cross NG 2024–2025: что выявили владельцы новых машин

Проблемы Lada Vesta SW Cross NG 2024–2025: что выявили владельцы новых машин

Какие неисправности чаще всего встречаются у Lada Vesta SW Cross NG последних лет выпуска и как их решают дилеры

Проблемы Lada Vesta SW Cross NG 2024–2025: что выявили владельцы новых машин

Владельцы Lada Vesta SW Cross NG 2023–2025 годов отмечают ряд технических и эксплуатационных проблем. В материале собраны основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы, и даны рекомендации по их выявлению.

Владельцы Lada Vesta SW Cross NG 2023–2025 годов отмечают ряд технических и эксплуатационных проблем. В материале собраны основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы, и даны рекомендации по их выявлению.

В последние годы интерес к Lada Vesta SW Cross NG заметно вырос, но вместе с этим увеличилось и количество сообщений о различных неисправностях. Новое поколение универсала оказалось не столь беззаботным в эксплуатации, как его предшественник с мотором 1.6 и механической коробкой. Владельцы отмечают, что теперь к выполнению замены масла и фильтров добавились новые, порой неожиданные, сложности.

Среди наиболее частых мелких проблем — стуки в глушителе, которые устраняются подрезкой резиновых креплений, и датчик срабатывания тормоза, из-за чего автомобили с вариатором могут не запуститься. Дилеры меняют этот элемент по гарантии, но ситуация неприятная. Также встречаются случаи неработающего концевика пассажирской двери, вызванного проблемами с проводкой, и течи масла из-под клапанной крышки, особенно на 16-клапанных моторах 1.8.

Владельцы жалуются на зависание дворников в среднем положении, быстро гаснущий свет в багажнике, требующий доработок, и неисправность тройника капота. Завод даже рассылал уведомления по последней проблеме. Кондиционер иногда работает недостаточно эффективно, что может быть связано с недоливом фреона на заводе. В салоне появляются скрипки от пластика и подушки безопасности, а молдинги склонны к отслоению. Электроника тоже не всегда стабильна: магнитола может самопроизвольно включаться или выключаться, а датчики парковки - подавать ложные сигналы.

Материалы отделки вызывают вопросы: кожа на руле и обивка сидений быстро теряют вид, подушки двигателя требуют замены из-за вибраций и стуков. В моторном отсеке и вариаторе могут появляться посторонние шумы, слабые сайлентблоки и амортизаторы не выдерживают даже умеренной эксплуатации. Шины китайского производства шумят и изнашиваются неравномерно, а расход антифриза за первые тысячи километров может достигать полулитра. Иногда дренажная трубка кондиционера слетает, и вода проникает в салон. Передняя подвеска начинает стучать буквально с первых километров, но дилеры не всегда признают это гарантийными случаем. Электрика также приводит к ошибкам в освещении.

Среди более серьезных проблем выделяется повышенный расход масла на двигателях 1,8 — до 800 мл на 1000 км, что значительно превышает норму. Подвеска может издавать стуки при проезде неровностей из-за дефектов электроусилителя руля, а блоки ABS и ЭБУ требуют обновления программного обеспечения, обслуживание которого не все дилеры проводят осторожно. В тормозной системе возникает неисправность насоса, из-за чего требуется постоянный контроль уровня жидкости.

Вариатор также не исключает проблем: нехватки масла, появления металлической стружки и необходимости замены масла после обкатки – все это требует внимания. До 2024 года встречались нарушения подушек безопасности водителя, связанные с датчиками скорости колес.

Важно понимать, что не все перечисленные проблемы носят массовый характер, однако потенциальным владельцам стоит быть готовыми к их появлению. Проверьте автомобиль на наличие отзывов по VIN через официальные сервисы и приложения. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и исправить возможные дефекты.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Сочи Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться