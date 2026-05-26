Почему владелец продал Lada Vesta NG спустя три недели - реальные минусы и неожиданные выводы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 11:46

Проблемы почти новой Lada Vesta: почему покупка обернулась разочарованием

Проблемы почти новой Lada Vesta: почему покупка обернулась разочарованием

Почему владелец продал Lada Vesta NG спустя три недели - реальные минусы и неожиданные выводы

Проблемы почти новой Lada Vesta: почему покупка обернулась разочарованием

Покупка Lada Vesta 2024 года с небольшим пробегом может обернуться неприятным сюрпризом: владелец столкнулся с шумным салоном, сбоями электроники и слабой динамикой. Почему даже свежие машины не всегда радуют - разбор ситуации.

Покупка Lada Vesta 2024 года с небольшим пробегом может обернуться неприятным сюрпризом: владелец столкнулся с шумным салоном, сбоями электроники и слабой динамикой. Почему даже свежие машины не всегда радуют - разбор ситуации.

История с покупкой почти новой Lada Vesta 2024 года с пробегом чуть больше 13 тысяч километров наглядно показывает, насколько вторичный рынок в России может быть непредсказуемым. Владелец решил сэкономить, отказавшись от покупки у дилера, и выбрал машину на вторичке, рассчитывая получить современный автомобиль с минимальным износом. Однако реальность оказалась далека от ожиданий.

Первые впечатления были положительными: свежий салон, большой экран мультимедиа, современный дизайн. Но уже через несколько дней эйфория сменилась раздражением. В салоне начали появляться многочисленные скрипы и дребезжания, которые усиливались при проезде неровностей. К 14 тысячам километров салон напоминал оркестр из «сверчков», а каждый лежачий полицейский превращался в испытание для нервов.

Дальше — больше. Подвеска, несмотря на малый пробег, начала издавать характерные стуки, особенно спереди. Как отмечают многие владельцы Vesta NG, это часто связано с износом втулок стабилизатора, которые на новых машинах стали расходным материалом. Для автомобиля, который только что прошел обкатку, такие проблемы выглядят тревожно.

Особое разочарование вызвала электроника. Однажды на ходу полностью отключился главный экран мультимедиа, отвечающий за управление климатом и другими функциями. Экран самопроизвольно включился только на следующий день, но доверие к системе было утрачено. Вскоре возникла еще одна проблема: автомобиль перестал распознавать штатный ключ, и владельцу приходилось открывать двери механически и прикладывать ключ к кнопке старт-стоп. За неделю эта ситуация повторилась трижды, что окончательно подорвало ощущение комфорта.

Кульминацией стал выезд на трассу. При попытке обгона фуры машина не смогла обеспечить необходимую динамику: двигатель ревел, обороты росли, но ускорения практически не было. Такая ситуация могла привести к опасному инциденту, и именно после этого владелец решил избавиться от автомобиля, выставив его на продажу даже дешевле, чем купил.

Этот случай — не единичный. Многие российские автолюбители сталкиваются с тем, что даже новые или почти новые автомобили отечественной сборки могут преподнести неприятные сюрпризы. Как показывает опыт, экономия на покупке может обернуться дополнительными расходами и потерей времени. Важно помнить, что даже свежие модели, такие как Vesta NG, не всегда избавлены от «детских болезней» — скрипов, проблем с подвеской и электроникой.

На фоне подобных историй интерес к альтернативным моделям и новым технологиям только растет. Например, японские производители продолжают удивлять рынок необычными решениями — подробнее о свежих трендах можно узнать в материале о компактном внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ Series и электромобиле Land Hopper

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

XPeng G6: тест-драйв электрокроссовера с русским интерфейсом и запасом хода 510 км
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Тамбов Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться