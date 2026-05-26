Почему владелец продал Lada Vesta NG спустя три недели - реальные минусы и неожиданные выводы

26 мая 2026, 11:46
Проблемы почти новой Lada Vesta: почему покупка обернулась разочарованием
Покупка Lada Vesta 2024 года с небольшим пробегом может обернуться неприятным сюрпризом: владелец столкнулся с шумным салоном, сбоями электроники и слабой динамикой. Почему даже свежие машины не всегда радуют - разбор ситуации.
История с покупкой почти новой Lada Vesta 2024 года с пробегом чуть больше 13 тысяч километров наглядно показывает, насколько вторичный рынок в России может быть непредсказуемым. Владелец решил сэкономить, отказавшись от покупки у дилера, и выбрал машину на вторичке, рассчитывая получить современный автомобиль с минимальным износом. Однако реальность оказалась далека от ожиданий.
Первые впечатления были положительными: свежий салон, большой экран мультимедиа, современный дизайн. Но уже через несколько дней эйфория сменилась раздражением. В салоне начали появляться многочисленные скрипы и дребезжания, которые усиливались при проезде неровностей. К 14 тысячам километров салон напоминал оркестр из «сверчков», а каждый лежачий полицейский превращался в испытание для нервов.
Дальше — больше. Подвеска, несмотря на малый пробег, начала издавать характерные стуки, особенно спереди. Как отмечают многие владельцы Vesta NG, это часто связано с износом втулок стабилизатора, которые на новых машинах стали расходным материалом. Для автомобиля, который только что прошел обкатку, такие проблемы выглядят тревожно.
Особое разочарование вызвала электроника. Однажды на ходу полностью отключился главный экран мультимедиа, отвечающий за управление климатом и другими функциями. Экран самопроизвольно включился только на следующий день, но доверие к системе было утрачено. Вскоре возникла еще одна проблема: автомобиль перестал распознавать штатный ключ, и владельцу приходилось открывать двери механически и прикладывать ключ к кнопке старт-стоп. За неделю эта ситуация повторилась трижды, что окончательно подорвало ощущение комфорта.
Кульминацией стал выезд на трассу. При попытке обгона фуры машина не смогла обеспечить необходимую динамику: двигатель ревел, обороты росли, но ускорения практически не было. Такая ситуация могла привести к опасному инциденту, и именно после этого владелец решил избавиться от автомобиля, выставив его на продажу даже дешевле, чем купил.
Этот случай — не единичный. Многие российские автолюбители сталкиваются с тем, что даже новые или почти новые автомобили отечественной сборки могут преподнести неприятные сюрпризы. Как показывает опыт, экономия на покупке может обернуться дополнительными расходами и потерей времени. Важно помнить, что даже свежие модели, такие как Vesta NG, не всегда избавлены от «детских болезней» — скрипов, проблем с подвеской и электроникой.
Похожие материалы Лада
