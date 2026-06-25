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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 20:02

Проблемы с 8-ступенчатым автоматом Toyota: скрытые риски и стоимость ремонта

Проблемы с 8-ступенчатым автоматом Toyota: скрытые риски и стоимость ремонта

Коробка-убийца: почему Toyota Highlander и Camry массово выходят из строя сразу после гарантии

Проблемы с 8-ступенчатым автоматом Toyota: скрытые риски и стоимость ремонта

Владельцы Toyota с 8-ступенчатым автоматом все чаще сталкиваются с необычными шумами и нестабильной работой коробки передач. Эксперты предупреждают: некоторые неисправности проявляются уже после окончания гарантии, а ремонт может обойтись в крупную сумму. Разбираемся, что происходит и как защитить свой автомобиль.

Владельцы Toyota с 8-ступенчатым автоматом все чаще сталкиваются с необычными шумами и нестабильной работой коробки передач. Эксперты предупреждают: некоторые неисправности проявляются уже после окончания гарантии, а ремонт может обойтись в крупную сумму. Разбираемся, что происходит и как защитить свой автомобиль.

В последние годы Toyota, известная своей надежностью, оказалась в центре внимания из-за проблем с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Владельцы моделей с моторами V6 и I4 часто отмечают странные шумы и нестабильную работу трансмиссии, что вызывает опасения по поводу «древности» этих агрегатов.

Особое внимание эксперты уделяют коробкам UA80 и UB80, которые устанавливаются на автомобили с передним приводом и атмосферными двигателями. По словам мастера по ремонту автомобилей Ахмеда Ибрагима, известного как The Car Care Nut, эти трансмиссии имеют сразу несколько уязвимых мест. Одна из них — специфическая логика переключения, которая может раздражать, но не считается дефектом. Однако две другие проблемы куда серьезнее: они способны привести к капитальному ремонту стоимостью до 7000 долларов.

Главный тревожный сигнал — появление едва заметного высокочастотного шума при разгоне, напоминающего звук турбины. Этот признак часто возникает после прогрева коробки и может сигнализировать о начале износа внутренних компонентов. Если вовремя не обратить внимание на этот симптом, со временем шум перерастает в металлический скрежет, сопровождается жесткими переключениями и, в итоге, приводит к полному выходу трансмиссии из строя.

Официальные бюллетени Toyota связывают проблему в первую очередь с моделями 2021 года, оснащенными двигателем V6, включая Camry и Lexus ES. Однако, как отмечает Ибрагим, на практике в его сервис чаще всего с такими поломками приезжают Highlander 2020–2022 годов выпуска с 3,5-литровым мотором (не гибриды). По его словам, машины с жалобами на шум и сбои в работе коробки появляются в мастерской практически каждую неделю.

Особенно неприятно то, что характерные признаки неисправности зачастую проявляются сразу после окончания заводской гарантии, рассчитанной на 60 000 миль или 5 лет. Для владельцев автомобилей с четырехцилиндровым мотором и коробкой UB80 остро стоит проблема мифа о «вечной» трансмиссионной жидкости. Эксперты советуют менять масло каждые 60 000 миль или 6 лет, чтобы избежать серьезных поломок, несмотря на сложность доступа к внешнему фильтру.

Еще один повод для беспокойства — специфическая работа самой коробки. Владельцы часто жалуются на рывки, вибрацию и постоянные «поиски» нужной передачи. Как сообщает AMD, это не дефект, а результат стремления Toyota соответствовать современным экологическим и экономическим нормам. Инженеры выбрали нестандартные передаточные числа: очень короткую первую передачу, близкие друг к другу четвертую и пятую, а также длинные седьмую и восьмую. В результате электроника постоянно «ищет» оптимальную ступень, что создает ощущение нестабильности.

На фоне этих проблем стоит помнить, что вопросы надежности автоматической трансмиссии волнуют не только владельцев Toyota. Интерес к новым решениям в бюджетном сегменте вызвал недавний запуск LADA Granta с вариатором, который также активно обсуждается среди российских автолюбителей — подробнее об этом можно узнать, например, в соответствующем материале о влиянии автоматических коробок на рынок доступных автомобилей .

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Lexus ES (от 3 572 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Lexus
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