Аккумулятор садится быстро - новые авто из Китая требуют замены сразу

12 мая 2026, 17:13
Проблемы с аккумуляторами в новых китайских авто: дилеры сталкиваются с массовыми сбоями
Проблемы с аккумуляторами в новых китайских авто: дилеры сталкиваются с массовыми сбоями
Мало кто знает, но новые автомобили из КНР, поступающие к российским дилерам, часто не заводятся уже на старте продаж. Эксперты объяснили, почему свежие машины требуют срочной замены аккумулятора и как это влияет на рынок. Какие риски ждут покупателей - разбираемся, что происходит на самом деле.
Российские автолюбители все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: новые автомобили из КНР, только что прибывшие в автосалоны, оказываются неспособны завестись из-за разряженных или вышедших из строя аккумуляторов. Эта ситуация вызывает немало вопросов у покупателей, ведь речь идет о машинах, которые еще даже не успели попасть на дороги страны.
В сервисных зонах дилерских центров скапливаются целые горы визуально новых аккумуляторных батарей. Причина проста: часть автомобилей не заводится сразу после разгрузки, а другие требуют замены АКБ уже спустя несколько недель после поступления в продажу. Проблема затрагивает преимущественно бензиновые кроссоверы, которые, казалось бы, должны быть максимально надежными на старте эксплуатации.
Эксперты портала «Автовзгляд» отмечают, что причины массовых отказов аккумуляторов пока не ясны. Среди возможных версий - производственный дефект, истекший срок годности батарей или утечка тока из-за особенностей электросистемы. Однако дилеры вынуждены искать выход из ситуации самостоятельно, ведь запасных батарей в нужном объеме у них попросту нет. В результате сотрудники автосалонов вынуждены снимать аккумуляторы с одних машин и переставлять на другие, чтобы хотя бы часть автомобилей можно было продемонстрировать клиентам.
Особое внимание стоит уделить условиям хранения новых автомобилей. Многие дилеры держат машины 2024-2025 года выпуска на открытых площадках, где их редко заводят и практически не обслуживают. Перепады температур, влажность и длительный простой приводят к тому, что даже свежие аккумуляторы теряют заряд и выходят из строя. В итоге покупатели рискуют получить автомобиль, который уже на старте требует дополнительных вложений.
Ситуация с аккумуляторами - не единственная проблема, с которой сталкиваются российские дилеры и покупатели новых авто. Например, недавно эксперты ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. В ходе тестов выяснилось, что при обычной температуре все четыре модели укладываются в будущие нормы по формальдегиду. Но стоит оставить машину на солнце - и показатели резко растут, иногда превышая допустимые значения.
Пока дилеры и производители ищут причины массовых отказов аккумуляторов, покупателям стоит быть особенно внимательными при выборе нового автомобиля из КНР. Проверка состояния батареи перед покупкой и уточнение условий хранения машины могут уберечь от неприятных сюрпризов и лишних расходов уже в первые недели эксплуатации.
Похожие материалы
-
12.05.2026, 18:24
Почему российские водители массово отключают систему Start-Stop в авто
Многие автомобили оснащены системой Start-Stop. Водители часто отключают ее вручную. Причины такого выбора вызывают споры. Эксперты объясняют, что стоит за этим решением.Читать далее
-
12.05.2026, 17:51
Почему советские автомобили не смогли закрепиться на европейском рынке
Советские машины пытались выйти на зарубежные рынки. Их ждали сложные испытания и неожиданные открытия. Экспортные модели отличались от отечественных. История полна парадоксов и неожиданных решений.Читать далее
-
12.05.2026, 17:31
Suzuki Jimny 2025: опыт покупки и первые впечатления владельца из Южно-Сахалинска
Владелец Suzuki Jimny 2025 года из Южно-Сахалинска поделился личным опытом покупки и эксплуатации нового японского внедорожника. Какие неожиданные моменты ждут при выборе машины с минимальным пробегом, как Jimny справляется с городскими и загородными условиями, и почему этот автомобиль может стать оптимальным решением для российских дорог - в подробном обзоре.Читать далее
-
12.05.2026, 16:44
Lynk&Co 03 2026 года стартует в России: цена, мотор Volvo и новые опции
В Москве начали принимать заказы на Lynk&Co 03 нового поколения - модель с мотором Volvo и современной платформой уже доступна по цене, сравнимой с Vesta Sport. Почему этот седан может изменить рынок, какие опции удивят и что важно знать о льготах - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 15:23
Чем удивит новый ESTEO MX: роскошь или разумный выбор?
Летом 2026 года на рынок выходит ESTEO MX - первый кроссовер нового отечественного бренда. Этот среднеразмерный премиальный автомобиль обещает совместить безупречную эстетику с передовыми технологиями.Читать далее
-
12.05.2026, 15:06
Путин лично за рулем Aurus Komendant встретил учительницу в Москве
Президент России удивил многих, когда лично приехал на люксовом Aurus Komendant за своей школьной учительницей. Для педагога подготовили насыщенную программу, а сам глава государства сел за руль без сопровождения. Почему этот жест вызвал столько обсуждений - разбираемся, что стоит за этим поступком.Читать далее
-
12.05.2026, 14:53
Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии
Король Малайзии султан Ибрагим пополнил свой автопарк редким лимузином Aurus Senat. Почему этот выбор вызвал интерес у экспертов и что это значит для отношений между странами - разбираемся, как необычная покупка может повлиять на рынок и престиж российских авто за рубежом.Читать далее
-
12.05.2026, 14:39
Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего
Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.Читать далее
-
12.05.2026, 14:23
Как проверить реле в машине: признаки поломки и пошаговая инструкция для водителей
Многие водители сталкиваются с внезапными сбоями электрики, но редко подозревают реле. Почему именно сейчас важно уметь самостоятельно выявлять неисправности и как это сделать без сервиса - советы специалистов, которые часто игнорируют даже опытные автомобилисты.Читать далее
-
12.05.2026, 14:08
MG 07 официально представлен: электроседан с автопилотом и ценой от 1,6 млн рублей
Китайская марка MG удивила автолюбителей новым седаном 07, который внешне напоминает Porsche Taycan и Panamera. Модель построена на современной платформе с автопилотом и доступна как электрокар или гибрид. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет конкурентов - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
12.05.2026, 18:24
Почему российские водители массово отключают систему Start-Stop в авто
Многие автомобили оснащены системой Start-Stop. Водители часто отключают ее вручную. Причины такого выбора вызывают споры. Эксперты объясняют, что стоит за этим решением.Читать далее
-
12.05.2026, 17:51
Почему советские автомобили не смогли закрепиться на европейском рынке
Советские машины пытались выйти на зарубежные рынки. Их ждали сложные испытания и неожиданные открытия. Экспортные модели отличались от отечественных. История полна парадоксов и неожиданных решений.Читать далее
-
12.05.2026, 17:31
Suzuki Jimny 2025: опыт покупки и первые впечатления владельца из Южно-Сахалинска
Владелец Suzuki Jimny 2025 года из Южно-Сахалинска поделился личным опытом покупки и эксплуатации нового японского внедорожника. Какие неожиданные моменты ждут при выборе машины с минимальным пробегом, как Jimny справляется с городскими и загородными условиями, и почему этот автомобиль может стать оптимальным решением для российских дорог - в подробном обзоре.Читать далее
-
12.05.2026, 16:44
Lynk&Co 03 2026 года стартует в России: цена, мотор Volvo и новые опции
В Москве начали принимать заказы на Lynk&Co 03 нового поколения - модель с мотором Volvo и современной платформой уже доступна по цене, сравнимой с Vesta Sport. Почему этот седан может изменить рынок, какие опции удивят и что важно знать о льготах - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 15:23
Чем удивит новый ESTEO MX: роскошь или разумный выбор?
Летом 2026 года на рынок выходит ESTEO MX - первый кроссовер нового отечественного бренда. Этот среднеразмерный премиальный автомобиль обещает совместить безупречную эстетику с передовыми технологиями.Читать далее
-
12.05.2026, 15:06
Путин лично за рулем Aurus Komendant встретил учительницу в Москве
Президент России удивил многих, когда лично приехал на люксовом Aurus Komendant за своей школьной учительницей. Для педагога подготовили насыщенную программу, а сам глава государства сел за руль без сопровождения. Почему этот жест вызвал столько обсуждений - разбираемся, что стоит за этим поступком.Читать далее
-
12.05.2026, 14:53
Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии
Король Малайзии султан Ибрагим пополнил свой автопарк редким лимузином Aurus Senat. Почему этот выбор вызвал интерес у экспертов и что это значит для отношений между странами - разбираемся, как необычная покупка может повлиять на рынок и престиж российских авто за рубежом.Читать далее
-
12.05.2026, 14:39
Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего
Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.Читать далее
-
12.05.2026, 14:23
Как проверить реле в машине: признаки поломки и пошаговая инструкция для водителей
Многие водители сталкиваются с внезапными сбоями электрики, но редко подозревают реле. Почему именно сейчас важно уметь самостоятельно выявлять неисправности и как это сделать без сервиса - советы специалистов, которые часто игнорируют даже опытные автомобилисты.Читать далее
-
12.05.2026, 14:08
MG 07 официально представлен: электроседан с автопилотом и ценой от 1,6 млн рублей
Китайская марка MG удивила автолюбителей новым седаном 07, который внешне напоминает Porsche Taycan и Panamera. Модель построена на современной платформе с автопилотом и доступна как электрокар или гибрид. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет конкурентов - разбираемся подробно.Читать далее