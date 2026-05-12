Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 17:13

Проблемы с аккумуляторами в новых китайских авто: дилеры сталкиваются с массовыми сбоями

Аккумулятор садится быстро - новые авто из Китая требуют замены сразу

Мало кто знает, но новые автомобили из КНР, поступающие к российским дилерам, часто не заводятся уже на старте продаж. Эксперты объяснили, почему свежие машины требуют срочной замены аккумулятора и как это влияет на рынок. Какие риски ждут покупателей - разбираемся, что происходит на самом деле.

Российские автолюбители все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: новые автомобили из КНР, только что прибывшие в автосалоны, оказываются неспособны завестись из-за разряженных или вышедших из строя аккумуляторов. Эта ситуация вызывает немало вопросов у покупателей, ведь речь идет о машинах, которые еще даже не успели попасть на дороги страны.

В сервисных зонах дилерских центров скапливаются целые горы визуально новых аккумуляторных батарей. Причина проста: часть автомобилей не заводится сразу после разгрузки, а другие требуют замены АКБ уже спустя несколько недель после поступления в продажу. Проблема затрагивает преимущественно бензиновые кроссоверы, которые, казалось бы, должны быть максимально надежными на старте эксплуатации.

Эксперты портала «Автовзгляд» отмечают, что причины массовых отказов аккумуляторов пока не ясны. Среди возможных версий - производственный дефект, истекший срок годности батарей или утечка тока из-за особенностей электросистемы. Однако дилеры вынуждены искать выход из ситуации самостоятельно, ведь запасных батарей в нужном объеме у них попросту нет. В результате сотрудники автосалонов вынуждены снимать аккумуляторы с одних машин и переставлять на другие, чтобы хотя бы часть автомобилей можно было продемонстрировать клиентам.

Особое внимание стоит уделить условиям хранения новых автомобилей. Многие дилеры держат машины 2024-2025 года выпуска на открытых площадках, где их редко заводят и практически не обслуживают. Перепады температур, влажность и длительный простой приводят к тому, что даже свежие аккумуляторы теряют заряд и выходят из строя. В итоге покупатели рискуют получить автомобиль, который уже на старте требует дополнительных вложений.

Ситуация с аккумуляторами - не единственная проблема, с которой сталкиваются российские дилеры и покупатели новых авто. Например, недавно эксперты ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. В ходе тестов выяснилось, что при обычной температуре все четыре модели укладываются в будущие нормы по формальдегиду. Но стоит оставить машину на солнце - и показатели резко растут, иногда превышая допустимые значения.

Пока дилеры и производители ищут причины массовых отказов аккумуляторов, покупателям стоит быть особенно внимательными при выборе нового автомобиля из КНР. Проверка состояния батареи перед покупкой и уточнение условий хранения машины могут уберечь от неприятных сюрпризов и лишних расходов уже в первые недели эксплуатации.

