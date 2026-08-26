Check Engine, шум и очередь у дилера: почему базовая Lada Granta — не всегда выгодная покупка

26 августа 2026, 06:36
Проблемы с новой Lada Granta: почему базовая комплектация не всегда оправдывает ожидания
Проблемы с новой Lada Granta: почему базовая комплектация не всегда оправдывает ожидания
Lada Granta остается самой продаваемой моделью в России, но даже новые автомобили этой серии могут преподнести неприятные сюрпризы. В материале - реальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы базовых версий, и экспертные мнения о надежности и особенностях эксплуатации.
История владельца базовой Lada Granta, который столкнулся с техническими трудностями уже через месяц после покупки, наглядно показывает: даже новый автомобиль не всегда избавляет от хлопот. Несмотря на популярность Granta на российском рынке, эксплуатация бюджетной версии может обернуться чередой неожиданных проблем.
Первые тревожные сигналы появились еще на этапе обкатки - примерно через 300 километров пробега загорелся индикатор Check Engine. Диагностика выявила неисправность датчика кислорода, а вскоре к этому добавились сбои в работе стеклоочистителей и указателя уровня топлива. Самым неприятным моментом оказалось не само наличие поломок, а длительное ожидание ремонта: из-за очереди к дилеру и отсутствия нужных деталей, машина несколько дней простаивала в сервисе.
Экономия на оснащении в базовой комплектации ощущается сразу. В салоне преобладает жесткий пластик, шумоизоляция практически отсутствует, а кондиционер долгое время был недоступен для начальных версий. На скорости выше 100 км/ч шум от колес и встречного потока становится заметным даже без приборов. Это создает определенный дискомфорт при дальних поездках, особенно на трассе.
Эксперты отмечают, что 90-сильный двигатель Granta отличается экономичностью и при правильном обслуживании способен пройти до 200 тысяч километров. Однако надежность автомобиля во многом зависит от качества сборки конкретного экземпляра. Как подчеркивают специалисты, даже новая машина требует тщательной проверки всех электронных систем и оборудования перед покупкой.
Среди сильных сторон Granta выделяют высокий клиренс, вместительный багажник, доступность запчастей и недорогое обслуживание. Тем не менее, экономия на старте не всегда гарантирует отсутствие затрат в будущем. Перед покупкой специалисты советуют не ограничиваться визуальным осмотром, а обязательно провести тест-драйв и проверить работу всех систем. Для тех, кто ценит комфорт, стоит рассмотреть более оснащенные комплектации или альтернативы на вторичном рынке.
По данным аналитиков, в 2025 году в России было продано более 140 тысяч автомобилей Granta, что подтверждает высокий спрос на модель. Однако опыт владельцев базовых версий показывает: минимальная цена часто означает компромиссы по оснащению и возможные дополнительные расходы на сервис. Важно помнить, что даже новые автомобили требуют внимания к деталям и регулярного контроля технического состояния. Такой подход позволяет избежать неприятных сюрпризов и сделать эксплуатацию максимально предсказуемой.
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