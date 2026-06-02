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Автор: Элина Градова

2 июня 2026, 18:22

Проблемы с топливом в Крыму: как подготовиться к автопутешествию летом

Проблемы с топливом в Крыму: как подготовиться к автопутешествию летом

Очереди на АЗС и лимиты - что ждет туристов на Крымском полуострове этим летом

Проблемы с топливом в Крыму: как подготовиться к автопутешествию летом

В Крыму отмечаются серьезные перебои с бензином и дизельным топливом. Водителям стоит быть внимательнее, маршрут планировать заранее и следить за новостями о ситуации на АЗС.

В Крыму отмечаются серьезные перебои с бензином и дизельным топливом. Водителям стоит быть внимательнее, маршрут планировать заранее и следить за новостями о ситуации на АЗС.

С наступлением лета Крым вновь становится популярным направлением для автотуристов. Однако в этом сезоне автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями: на полуострове фиксируются перебои с бензином и дизельным топливом, а на некоторых заправках образуются длинные очереди, пишет ufocar.ru.

В последние недели на ряде АЗС наблюдалось отсутствие бензина АИ-95 и дизеля. Некоторые сети временно ограничивали объем отпускаемого топлива - например, не более 20 литров на одну машину. В отдельных случаях бензин продавался только по талонам, которые частным лицам получить практически невозможно. На черном рынке появились предложения по продаже талонов и доставке топлива, но стоимость таких услуг достигает 100-150 рублей за литр, а канистра на 20 литров обходится в 5-6 тысяч рублей.

Самая напряженная ситуация сложилась в конце мая, когда очереди на заправках стали особенно заметны. Региональные власти объясняют происходящее логистическими трудностями и уверяют, что поставки топлива постепенно стабилизируются. Официально подчеркивается, что проблема носит временный характер и находится под контролем.

Для туристов это означает, что полного дефицита бензина на полуострове нет, но стоит быть готовыми к локальным перебоям и ограничениям. Особенно это касается популярных курортных зон, где спрос на топливо традиционно выше. Тем, кто привык заправляться только при необходимости, стоит изменить привычки и следить за уровнем топлива заранее.

Отказываться от поездки в Крым на автомобиле пока не требуется. Дороги открыты, сезон отдыха стартовал, гостиницы работают в обычном режиме. Однако путешествие требует более тщательной подготовки: важно заранее продумать маршрут, учитывать возможные задержки на заправках и регулярно проверять актуальную информацию о наличии топлива. Разрешается провозить до 100 литров бензина через Крымский мост, что может стать дополнительной страховкой для водителей.

В итоге, несмотря на временные сложности, автопутешествие в Крым остается возможным. Главное - быть готовым к неожиданностям, внимательно планировать поездку и не полагаться на удачу при поиске топлива. Вопрос с бензином этим летом становится одним из ключевых для комфортного отдыха на полуострове.

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