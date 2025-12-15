Стоит ли выбирать кроссовер с вариатором – мнения реальных пользователей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

15 декабря 2025, 07:47

Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения

Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения

Стоит ли выбирать кроссовер с вариатором – мнения реальных пользователей

Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения

Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.

Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.

Многие автолюбители, выбирая кроссовер, обращают внимание на Nissan Qashqai первого поколения. На первый взгляд, автомобиль кажется удачным вариантом: двухлитровый мотор, полный привод, современный дизайн. Однако, как сообщает Quto, не все владельцы остались довольны своим выбором.

Одной из главных особенностей модели стала трансмиссия CVT. Для некоторых пользователей именно она стала источником постоянных хлопот. Один из бывших владельцев, пересевший на Qashqai с другого автомобиля, столкнулся с неожиданными трудностями уже в первые месяцы эксплуатации. Автомобиль начал дергаться при разгоне, а затем проблемы распространились на весь диапазон скоростей. Попытки отремонтировать коробку затянулись на несколько месяцев, а итоговые расходы оказались весьма ощутимыми. В результате владелец был вынужден расстаться с машиной, потеряв значительную сумму.

Другой пользователь, аккуратно эксплуатировавший свой кроссовер, также испытал разочарование. Уже на небольшом пробеге появились странные шумы и подергивания, а дилеры долгое время не признавали наличие неисправности. Только после длительной переписки и настойчивых обращений удалось добиться замены вариатора по гарантии. Однако впечатления от владения автомобилем были безнадежно испорчены.

Некоторые отмечают и другие особенности конструкции. Например, вибрации на холостом ходу и в режиме движения, которые ощущаются даже через кузов. Владелец отмечал, что коробка не переключается в нейтраль автоматически, как это бывает у других типов трансмиссий, что добавляет неудобств в городском трафике. Кроме того, вариатор Jatco JF015E, устанавливаемый на версии с мотором 1.6, имеет свои нюансы: дополнительные передачи, которые переключаются в определенных режимах, могут вызывать рывки и даже приводить к проскальзыванию ремня. Это, в свою очередь, увеличивает риск серьезных поломок.

Впрочем, не все проблемы связаны исключительно с трансмиссией. Некоторые владельцы обращают внимание на слабую шумоизоляцию, особенно в районе задних арок, и быстро загрязняющиеся боковые стекла. К минусам относят и сложный доступ к фильтру салона и свечам зажигания, а также не самое прочное лакокрасочное покрытие. Тем не менее, отмечается экономичность и комфортная подвеска, особенно при езде по трассе.

В целом, опыт эксплуатации Nissan Qashqai первого поколения оказался неоднозначным. Для одних это надежный и удобный автомобиль, для других – источник постоянных забот и расходов. Перед покупкой стоит внимательно изучить все особенности модели и быть готовым к возможным нюансам.

Упомянутые модели: Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Воронеж Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться