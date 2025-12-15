Стоит ли выбирать кроссовер с вариатором – мнения реальных пользователей

Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения

Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.

Многие автолюбители, выбирая кроссовер, обращают внимание на Nissan Qashqai первого поколения. На первый взгляд, автомобиль кажется удачным вариантом: двухлитровый мотор, полный привод, современный дизайн. Однако, как сообщает Quto, не все владельцы остались довольны своим выбором.

Одной из главных особенностей модели стала трансмиссия CVT. Для некоторых пользователей именно она стала источником постоянных хлопот. Один из бывших владельцев, пересевший на Qashqai с другого автомобиля, столкнулся с неожиданными трудностями уже в первые месяцы эксплуатации. Автомобиль начал дергаться при разгоне, а затем проблемы распространились на весь диапазон скоростей. Попытки отремонтировать коробку затянулись на несколько месяцев, а итоговые расходы оказались весьма ощутимыми. В результате владелец был вынужден расстаться с машиной, потеряв значительную сумму.

Другой пользователь, аккуратно эксплуатировавший свой кроссовер, также испытал разочарование. Уже на небольшом пробеге появились странные шумы и подергивания, а дилеры долгое время не признавали наличие неисправности. Только после длительной переписки и настойчивых обращений удалось добиться замены вариатора по гарантии. Однако впечатления от владения автомобилем были безнадежно испорчены.

Некоторые отмечают и другие особенности конструкции. Например, вибрации на холостом ходу и в режиме движения, которые ощущаются даже через кузов. Владелец отмечал, что коробка не переключается в нейтраль автоматически, как это бывает у других типов трансмиссий, что добавляет неудобств в городском трафике. Кроме того, вариатор Jatco JF015E, устанавливаемый на версии с мотором 1.6, имеет свои нюансы: дополнительные передачи, которые переключаются в определенных режимах, могут вызывать рывки и даже приводить к проскальзыванию ремня. Это, в свою очередь, увеличивает риск серьезных поломок.

Впрочем, не все проблемы связаны исключительно с трансмиссией. Некоторые владельцы обращают внимание на слабую шумоизоляцию, особенно в районе задних арок, и быстро загрязняющиеся боковые стекла. К минусам относят и сложный доступ к фильтру салона и свечам зажигания, а также не самое прочное лакокрасочное покрытие. Тем не менее, отмечается экономичность и комфортная подвеска, особенно при езде по трассе.

В целом, опыт эксплуатации Nissan Qashqai первого поколения оказался неоднозначным. Для одних это надежный и удобный автомобиль, для других – источник постоянных забот и расходов. Перед покупкой стоит внимательно изучить все особенности модели и быть готовым к возможным нюансам.