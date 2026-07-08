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Автор: Дмитрий Новиков

8 июля 2026, 09:36

Проблемы с заправкой: три из четырех российских водителей столкнулись с трудностями

Проблемы с заправкой: три из четырех российских водителей столкнулись с трудностями

Сутки в очереди за бензином: где в России сложнее всего заправить машину - карта проблем

Проблемы с заправкой: три из четырех российских водителей столкнулись с трудностями

Большинство российских автомобилистов отмечают сложности при заправке своих машин. Новое исследование показало, что ситуация с топливом становится все напряженнее, а очереди на АЗС растут. Какие регионы оказались в самой сложной ситуации и что думают сами водители - рассказываем в материале. Не все знают, как это может повлиять на поездки и планы на лето.

Большинство российских автомобилистов отмечают сложности при заправке своих машин. Новое исследование показало, что ситуация с топливом становится все напряженнее, а очереди на АЗС растут. Какие регионы оказались в самой сложной ситуации и что думают сами водители - рассказываем в материале. Не все знают, как это может повлиять на поездки и планы на лето.

Согласно свежим данным, опубликованным автомобильным порталом Дром, 72% российских водителей в июле 2026 года сообщили о трудностях при заправке автомобилей. Из них 42% признались, что столкнулись с серьезными проблемами, а еще 30% назвали ситуацию терпимой. В опросе приняли участие более 12 тысяч человек со всей страны, что позволяет говорить о масштабности явления.

Однако у 28% респондентов трудностей с заправкой не возникло. При этом 12% из этой группы отметили, что осведомлены о сложной обстановке, но лично пока не испытали неудобств, а 16% заявили, что у них все в порядке. Такая разница в восприятии ситуации объясняется региональными особенностями и разной доступностью топлива.

Наиболее остро нехватку бензина ощущают жители Крыма, где 88% опрошенных сообщили о серьезных проблемах. В Забайкальском крае этот показатель составил 82%, а в Краснодарском крае - 68%. В то же время в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Бурятии большинство водителей считают ситуацию терпимой, а в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае, многие не заметили изменений.

В комментариях участники опроса делились личным опытом. Один из водителей из Подмосковья рассказал, что из десяти заправок работают только шесть-семь, а время ожидания увеличилось втрое. В Томске, по словам местных жителей, очереди на АЗС могут длиться часами, а часть заправок и вовсе закрыта. В Забайкалье ситуация еще сложнее: некоторые автомобилисты утверждают, что ожидание топлива занимает почти сутки.

Южные регионы также испытывают серьезные трудности. В Краснодаре, например, на одну машину отпускают не более 20 литров, а очереди не исчезают даже ночью. В Крыму водители советуют приезжим брать с собой запас бензина, иначе можно остаться без топлива в самый неподходящий момент.

Еще одна проблема - снижение экологического класса топлива. Многие опасаются, что использование бензина с пониженным экостандартом может навредить двигателю. Некоторые автомобилисты признаются, что предпочли бы вовсе не заправляться, чем рисковать поломкой машины. В качестве альтернативы они рассматривают старые автомобили с карбюратором, велосипеды или общественный транспорт.

Ограничения на продажу бензина в канистры особенно остро ощущаются в сельской местности, где топливо необходимо для работы техники и лодочных моторов. Некоторые водители с иронией отмечают, что проблем с заправкой нет - если не пытаться заправиться вовсе.

Судя по представленным данным, ситуация с топливом в России остается напряженной и требует внимания как со стороны властей, так и самих автомобилистов. Региональные различия в доступности бензина могут указывать на необходимость пересмотра логистики и регулирования поставок. Для многих водителей вопрос заправки становится определяющим при планировании поездок и выборе маршрутов, особенно в летний сезон.

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