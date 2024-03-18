Проблемы самолетов Boeing быстро не устранить. Сертификация новых моделей откладывается

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Во всем мире продолжают фиксировать инциденты с Boeing 737 последнего поколения, получившего приставку MAX. В январе у самолета Alaska Airlines вырвало дверь запасного выхода прямо во время полета. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сразу же приостановило эксплуатацию всех лайнеров Boeing 737 MAX 9, а месяцем позже и глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк посетовал на значительное снижение качества самолетов Boeing. В начале марта Boeing 737, борт №1 Польши, на котором президент Анджей Дуда прилетел в США, не смог вылететь обратно из-за поломки бортовой системы наблюдения за экипажем.

Сенатор Тэмми Дакуорт направил в Boeing официальный запрос. Компания ответила, что ей потребуется около года на устранения всех неполадок на самолетах 737 MAX. Журналисты CBS News сообщают, что Boeing уже набрал команду технических экспертов, чтобы «быстро найти безопасное и соответствующее требованиям решение» проблем. А тем временем сертификация авиалайнеров 737 MAX 7 и MAX 10 откладывается на неопределенный срок.

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