Проблемы самолетов Boeing быстро не устранить. Сертификация новых моделей откладывается
Сенатор Тэмми Дакуорт направил в Boeing официальный запрос. Компания ответила, что ей потребуется около года на устранения всех неполадок на самолетах 737 MAX. Журналисты CBS News сообщают, что Boeing уже набрал команду технических экспертов, чтобы «быстро найти безопасное и соответствующее требованиям решение» проблем. А тем временем сертификация авиалайнеров 737 MAX 7 и MAX 10 откладывается на неопределенный срок.
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18.03.2024, 09:23
Стартовали продажи новой версии внедорожника Tank 300 с битурбо 3.0 V6
Китайский концерн Great Wall выпустил в продажу новую версию внедорожника Tank 300, который оснастили бензиновым 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с.Читать далее
-
18.03.2024, 08:33
Водителям напомнили правила смены покрышек. Кому не надо спешить в шиномонтаж и когда выгодно покупать резину
Автоэксперт Егор Васильев напомнил, как определить оптимальное время для замены зимних шин на летние, почему цены на покрышки растут и когда лучше всего покупать новый комплект резины.Читать далее
-
18.03.2024, 08:04
Глава Крыма рассказал, как будут бороться с летними пробками на въезде на полуостров
Власти Крыма готовятся к очередному туристическому сезону. Аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт. Попасть на полуостров можно на поезде, автобусе или автомобиле. В прошлом году из-за ужесточения мер безопасности на Крымском мосту пробки растянулись на несколько километров.Читать далее
-
18.03.2024, 07:29
Водитель внедорожника отправил под откос 20 грузовых вагонов
Водитель внедорожника стал виновником серьезной аварии на Забайкальской железной дороге. Он решил проскочить пути вне железнодорожного переезда, но не рассчитал силы. В результате, с рельсов сошли 20 грузовых вагонов.Читать далее
-
18.03.2024, 00:15
Посмотрите на КамАЗ 6х6, который может удивить. Сколько стоит роскошный автодом?
Нижегородская компания ВолгаТрейд специализируется на создании автодомов премиум-класса на базе серьезных грузовиков, как импортных, так и отечественных. Очередной впечатляющий проект построен на базе КамАЗ-43118 с колесной формулой 6х6.Читать далее
-
18.03.2024, 00:07
Ким Чен Ына впервые заметили на лимузине Aurus, который ему подарил Путин
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на российском лимузине Aurus, который Владимир Путин прислал ему по случаю 40-летнего юбилея.Читать далее
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