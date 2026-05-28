Кому нужен такой универсал: Почему ожидания владельцев Largus разошлись с реальностью — отзыв владельца

28 мая 2026, 18:38
Проблемы универсала LADA Largus: критика комфорта, безопасности и технических решений
Универсал LADA Largus оказался под прицелом критики из-за серьезных проблем с двигателем, коробкой передач и подвеской. Владельцы отмечают неудобную посадку, слабую динамику и недостатки в системах отопления и кондиционирования. Почему эти вопросы актуальны именно сейчас - в материале.
Автомобильный рынок России в последние годы переживает не лучшие времена, и рестайлинг универсала LADA Largus стал серьёзным испытанием, так как ожидания покупателей могут не совпасть с реальностью. Уже на первых километрах эксплуатации всплывают проблемы, связанные с целым рядом технических и эксплуатационных недостатков, которые не так просты, как кажется со стороны.
Одной из основных претензий к LADA Largus стала работа двигателя. Восьмиклапанный мотор, по отзывам, не справляется даже с базовыми задачами: разгон даётся с трудом, а движение в городском потоке превращается в настоящее испытание. При ускорении мотор издаёт неприятные звуки, а зимой на рыхлом снегу тяги явно не хватает — автомобиль зарывается и глохнет, что вынуждает постоянно работать сцеплением. Расход топлива также вызывает вопросы: зимой в городском цикле он достигает 17 литров на 100 км, а летом не опускается ниже 12 литров.
Коробка передач доставляет проблемы: передачи включаются с усилием, иногда требуется двойное выжимание сцепления, а передаточные числа подобраны так, что слабый мотор не может раскрыть даже свой скромный потенциал. Кроме того, коробка воет, как у грузовика, что отрицательно сказывается на комфорте в салоне.
Подвеска не выдерживает даже минимальных нагрузок: уже после 7 000 км пробега появляются посторонние звуки и стуки как спереди, так и сзади. Владельцы обращаются в сервис по разным причинам, но чётких ответов часто не получают. Гидроусилитель руля начинает нормально работать только после прогрева двигателя. Завод-изготовитель был вынужден даже временно приостановить производство из-за этой проблемы.
Комфорт в салоне также оставляет желать лучшего. Посадка вызывает дискомфорт в спине, а зимой в машине холодно: двигатель не нагревается выше 75 градусов, из печки не поступает горячий воздух. Летом, напротив, даже при максимальном охлаждении из дефлекторов дует тёплый воздух — кондиционер работает вяло и не способен охладить салон. Механические переключатели потоков воздуха заедают. При этом в комплектации предусмотрены подогревы сидений и зеркал, что особенно важно для российской зимы.
Безопасность и эргономика также вызывают вопросы. Свет в салоне загорается только при открытии водительской двери, а обогрев задней двери работает лишь на одной из двух створок. Из-за длинной базы манёвренность во дворах и парковка становятся настоящей проблемой, что особенно заметно в условиях плотной городской застройки.
Все эти недостатки LADA Largus создают крайне негативное впечатление от универсала. Владельцы отмечают, что уровень исполнения недопустим для современных автомобилей, особенно с учётом климатических и экономических особенностей России. Вопросы качества и надёжности остаются открытыми.
15.04.2026, 09:42
Сколько автомобилей отозвал АвтоВАЗ за 10 лет: цифры, причины, последствия
АвтоВАЗ за последнее десятилетие неоднократно запускал масштабные отзывные кампании, затрагивавшие десятки и даже сотни тысяч автомобилей. Почему это происходит именно сейчас, какие модели попадают под сервисные акции и как это отражается на безопасности и доверии к бренду - разбираемся в деталях.Читать далее
10.02.2026, 07:54
АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus
АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
30.01.2026, 08:31
Необычная доработка Largus: зачем владельцы ВАЗ 21129 ставят теплообменник от VAG
Владельцы Ларгуса с мотором ВАЗ 21129 ищут способы повысить надежность и ресурс двигателя. Один из нестандартных подходов - интеграция теплообменника от дизельных VAG. Почему это решение становится все популярнее и с какими нюансами сталкиваются энтузиасты - в нашем материале.Читать далее
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
09.11.2025, 22:12
Продажи Lada Largus в России остановили из-за дефекта в рулевом управлении
Продажи Lada Largus внезапно остановлены. Дилеры прекратили выдавать популярные автомобили. Причина оказалась весьма серьезной. АвтоВАЗ проводит масштабную проверку. Что будет с уже проданными машинами?Читать далее
01.11.2025, 07:32
Главные минусы и слабые места Lada Largus универсал 2025 года выпуска
Какие проблемы чаще всего встречаются у Lada Largus универсал 2025 года. Почему владельцы жалуются на сборку, шумоизоляцию и тормоза. Какие плюсы все же есть у этой модели. Подробности – в нашем материале.Читать далее
24.10.2025, 08:39
АвтоВАЗ остановил продажи партии Lada Largus для проведения технической проверки
Продажи популярного универсала внезапно прекращены. АвтоВАЗ начал срочную техническую ревизию. Проблема найдена в одной из деталей. Ее поставляет сторонняя компания. Владельцам стоит ждать официальных инструкций. Скоро все станет известно.Читать далее
24.04.2025, 18:36
АвтоВАЗ запускает масштабную отзывную кампанию: более 47 тысяч автомобилей Lada требуют доработки
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии одобрило программу добровольного отзыва автомобилей Lada, разработанную АО «АвтоВАЗ». В рамках кампании под отзыв попадают 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus, реализованных с октября 2021 года по август 2023 года. Читать далее
06.12.2021, 13:13
У Lada Largus обнаружили пожароопасный дефект: владельцы получили «письма счастья»
Владельцы автомобилей семейства Lada Largus начали получать уведомления от АвтоВАЗа с просьбой предъявить машину в дилерский центр для проверки топливного трубопровода.Читать далее
02.03.2020, 12:34
АвтоВАЗ вновь отзывает автомобили с неисправными тормозами
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов у автомобилей трех моделей: Vesta, Xray и Largus. Осенью 2019 года аналогичную неисправность заподозрили у 7 тысяч автомобилей Granta.Читать далее
