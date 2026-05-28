Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 18:38

Проблемы универсала LADA Largus: критика комфорта, безопасности и технических решений

Кому нужен такой универсал: Почему ожидания владельцев Largus разошлись с реальностью — отзыв владельца

Универсал LADA Largus оказался под прицелом критики из-за серьезных проблем с двигателем, коробкой передач и подвеской. Владельцы отмечают неудобную посадку, слабую динамику и недостатки в системах отопления и кондиционирования. Почему эти вопросы актуальны именно сейчас - в материале.

Автомобильный рынок России в последние годы переживает не лучшие времена, и рестайлинг универсала LADA Largus стал серьёзным испытанием, так как ожидания покупателей могут не совпасть с реальностью. Уже на первых километрах эксплуатации всплывают проблемы, связанные с целым рядом технических и эксплуатационных недостатков, которые не так просты, как кажется со стороны.

Одной из основных претензий к LADA Largus стала работа двигателя. Восьмиклапанный мотор, по отзывам, не справляется даже с базовыми задачами: разгон даётся с трудом, а движение в городском потоке превращается в настоящее испытание. При ускорении мотор издаёт неприятные звуки, а зимой на рыхлом снегу тяги явно не хватает — автомобиль зарывается и глохнет, что вынуждает постоянно работать сцеплением. Расход топлива также вызывает вопросы: зимой в городском цикле он достигает 17 литров на 100 км, а летом не опускается ниже 12 литров.

Коробка передач доставляет проблемы: передачи включаются с усилием, иногда требуется двойное выжимание сцепления, а передаточные числа подобраны так, что слабый мотор не может раскрыть даже свой скромный потенциал. Кроме того, коробка воет, как у грузовика, что отрицательно сказывается на комфорте в салоне.

Подвеска не выдерживает даже минимальных нагрузок: уже после 7 000 км пробега появляются посторонние звуки и стуки как спереди, так и сзади. Владельцы обращаются в сервис по разным причинам, но чётких ответов часто не получают. Гидроусилитель руля начинает нормально работать только после прогрева двигателя. Завод-изготовитель был вынужден даже временно приостановить производство из-за этой проблемы.

Комфорт в салоне также оставляет желать лучшего. Посадка вызывает дискомфорт в спине, а зимой в машине холодно: двигатель не нагревается выше 75 градусов, из печки не поступает горячий воздух. Летом, напротив, даже при максимальном охлаждении из дефлекторов дует тёплый воздух — кондиционер работает вяло и не способен охладить салон. Механические переключатели потоков воздуха заедают. При этом в комплектации предусмотрены подогревы сидений и зеркал, что особенно важно для российской зимы.

Безопасность и эргономика также вызывают вопросы. Свет в салоне загорается только при открытии водительской двери, а обогрев задней двери работает лишь на одной из двух створок. Из-за длинной базы манёвренность во дворах и парковка становятся настоящей проблемой, что особенно заметно в условиях плотной городской застройки.

Все эти недостатки LADA Largus создают крайне негативное впечатление от универсала. Владельцы отмечают, что уровень исполнения недопустим для современных автомобилей, особенно с учётом климатических и экономических особенностей России. Вопросы качества и надёжности остаются открытыми.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
