Пробок в Мурино станет меньше: вырубили 3 км леса

14.06.2023, 18:03

В Госдуме предложили разрешить женщинам парковаться на 1 час бесплатно на платных парковках (но не всем)

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил избавить некоторых женщин от стресса, связанного с поиском бесплатного парковочного места и оплаты парковки. Соответствующий законопроект поступил сегодня на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее