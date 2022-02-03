Процедуру техосмотра предлагают упростить (а тарифы повысить)
С другой стороны, планируют пересмотреть методику расчета тарифов за ТО. Она не менялась с 2012 года. В среднем по России сейчас техосмотр стоит 600 рублей. Эта сумма не позволяет окупить оборудование и зарплату экспертов. Часть регионов уже самостоятельно пересмотрели тарифы в сторону увеличения. На федеральном уровне новые тарифы должны разработать и утвердить до конца мая 2022 года.
Еще один важный момент – передача полномочий по аккредитации операторов техосмотра из РСА в Росаккредитацию. Федеральное ведомство обещает с помощью неких цифровых сервисов сделать контроль за техосмотром прозрачным и понятным.
Напомним, отмена обязательного техосмотра затрагивает частных владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. Диагностическая карта по-прежнему требуется при перерегистрации транспортного средства старше четырех лет на нового собственника, а также при внесении изменений в его конструкцию. Для собственников такси, автобусов и грузовиков техосмотр остался обязательным. С 1 марта 2022 года штраф за езду без диагностической карты вырастет до 2 000 рублей.
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