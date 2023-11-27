Продать за 55 секунд: весь тираж нового внедорожника Tank раскупили менее чем за минуту

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Гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T стал самым мощным в линейке. Он оснащен 3,0-литровым битурбомотором V6 мощностью 360 л.с. (500 Нм), 9-диапазонным «автоматом» и электродвигателем, которые сообща выдают до 517 л.с. и 750 Нм пикового крутящего момента. Новинка стала первым подключаемым гибридом Tank с 3,0-литровым двигателем V6. Все остальные варианты в линейке оснащены 2,0-литровыми рядными «турбочетверками».

Габаритные размеры Tank 700: длина – 5 113 мм, ширина – 2 061 мм, высота – 1 952 мм, а колесная база – 3 000 мм. По размеру он находится между Toyota Land Cruiser 300 и Chevrolet Tahoe. Цены в Китае начинаются с внушительных 700 тысяч юаней или порядка 8,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Несмотря на это первую партию из 70 автомобилей раскупили за 55 секунд. Покупателям передадут внедорожники в феврале 2024 года. Все владельцы получат бесплатное пожизненное ТО, автомобильный интернет и сервис помощи на дорогах, а также гарантию на трансмиссию без ограничения возраста и пробега.

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