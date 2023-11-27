Продать за 55 секунд: весь тираж нового внедорожника Tank раскупили менее чем за минуту
Фото: Tank
Фото: Tank
Фото: Tank
Фото: Tank
Фото: Tank
Габаритные размеры Tank 700: длина – 5 113 мм, ширина – 2 061 мм, высота – 1 952 мм, а колесная база – 3 000 мм. По размеру он находится между Toyota Land Cruiser 300 и Chevrolet Tahoe. Цены в Китае начинаются с внушительных 700 тысяч юаней или порядка 8,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Несмотря на это первую партию из 70 автомобилей раскупили за 55 секунд. Покупателям передадут внедорожники в феврале 2024 года. Все владельцы получат бесплатное пожизненное ТО, автомобильный интернет и сервис помощи на дорогах, а также гарантию на трансмиссию без ограничения возраста и пробега.
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В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек
Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов рассказал об остром дефиците кадров в отрасли. По его оценке, в настоящее время в автосервисах страны не хватает более 50 тысяч квалифицированных специалистов.Читать далее
-
27.11.2023, 07:06
«Чей-то бампер недорого»: шторм затопил дороги в Крыму
В ночь с 26 но 27 ноября на Крым и Краснодарский край обрушился сильный шторм. Скорость ветра достигала 40 м/с, а высота волн – 8 метров. В Крыму море вышло из берегов и затопило прибрежные трассы, полмиллиона человек остались без света из-за обрыва проводов. Под Анапой к берегу прибило сухогруз.Читать далее
-
27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
27.11.2023, 00:10
Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz полным ходом разрабатывает преемника легендарного внедорожника G-Class, который лишится двигателя внутреннего сгорания и получит полностью электрическую силовую установку. Многие опасаются, сохранит ли электрокар фирменные внедорожные качества.Читать далее
-
26.11.2023, 19:55
Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз!
Оперативной работе АЗ «Москвич» можно только позавидовать. Без малого два года назад, прибегнув к принципу: «Так, не доставайся же ты никому», компания Renault рванула из столицы, только пятки сверкали. Но столица не дрогнула – сжала волю в кулак и выдала в ноябре 2022-го свой первый продукт – кроссовер «Москвич 3». Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
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