20 января 2020, 09:55
Продавать «красивые» номера через госуслуги начнут через год
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Минэкономики разработало процедуру продажи гражданам «красивых» автомобильных номеров. Проект документа появился на regulation.gov.ru. Предполагается, что система заработает с 1 января 2021 года.
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Продолжительность каждого аукциона составит 30 дней. Каждый гражданин сможет участвовать одновременно не более чем в 5 торгах. Половина средств, вырученных на аукционах по продаже «красивых» номеров, отойдет в местные бюджеты. Эксперты считают, что цены будут варьироваться от 10 000 до 10 000 000 рублей за номер. В среднем, «красивый» номер может обойтись в 300 000 рублей.
Подробные правила проведения торгов до конца 2020 года должны прописать в региональных нормативных актах. Требования к операторам электронных площадок Минфин обещает сформулировать к 1 июня 2020 года. Планируется, что официально купить «красивый» автомобильный номер можно будет уже с 1 января 2021 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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