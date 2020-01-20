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20 января 2020, 09:55

Продавать «красивые» номера через госуслуги начнут через год

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Минэкономики разработало процедуру продажи гражданам «красивых» автомобильных номеров. Проект документа появился на regulation.gov.ru. Предполагается, что система заработает с 1 января 2021 года.
Продавать красивые номера через госуслуги начнут через год

Фото взято из открытых источников

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Резервировать и выкупать автомобильные номера с «красивым» сочетанием букв и цифр автовладельцы смогут на портале госуслуг. Конкретные комбинации и размер повышающего коэффициента зафиксируют в Налоговом кодексе. Кроме того, региональные власти смогут самостоятельно решать, какие номера продавать по фиксированной цене, а какие – выставлять на аукционы. Стартовую цену на аукционе регионы также будут устанавливать по своему усмотрению. 

Продолжительность каждого аукциона составит 30 дней. Каждый гражданин сможет участвовать одновременно не более чем в 5 торгах. Половина средств, вырученных на аукционах по продаже «красивых» номеров, отойдет в местные бюджеты. Эксперты считают, что цены будут варьироваться от 10 000 до 10 000 000 рублей за номер. В среднем, «красивый» номер может обойтись в 300 000 рублей.

Подробные правила проведения торгов до конца 2020 года должны прописать в региональных нормативных актах. Требования к операторам электронных площадок Минфин обещает сформулировать к 1 июня 2020 года. Планируется, что официально купить «красивый» автомобильный номер можно будет уже с 1 января 2021 года.

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Продавать «красивые» номера через госуслуги начнут через год
{{material_128173}}Резервировать и выкупать автомобильные номера с «красивым» сочетанием букв и цифр автовладельцы смогут на портале госуслуг. Конкретные комбинации и размер повышающего коэффициента зафиксируют в Налоговом кодексе. Кроме того, региональные власти смогут самостоятельно решать, какие номера продавать по фиксированной цене, а какие – выставлять на аукционы. Стартовую цену на аукционе регионы также будут устанавливать по своему усмотрению. Продолжительность каждого аукциона составит 30 дней. Каждый гражданин сможет участвовать одновременно не более чем в 5 торгах. Половина средств, вырученных на аукционах по продаже «красивых» номеров, отойдет в местные бюджеты. Эксперты считают, что цены будут варьироваться от 10 000 до 10 000 000 рублей за номер. В среднем, «красивый» номер может обойтись в 300 000 рублей.Подробные правила проведения торгов до конца 2020 года должны прописать в региональных нормативных актах. Требования к операторам электронных площадок Минфин обещает сформулировать к 1 июня 2020 года. Планируется, что официально купить «красивый» автомобильный номер можно будет уже с 1 января 2021 года.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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