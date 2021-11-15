15 ноября 2021, 18:11
Продавец расстрелял покупателей, которых возмутила цена запчастей
Московская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, разыгравшегося в одном из магазинов автозапчастей, где продавцу пришлось отстреливаться от покупателей, недовольных повышением цен.
Дарья Климова Фото: pikabu.ru
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Сначала они ругались и оскорбляли продавца, 57-летнего Андрея, а затем Жора даже его ударил его. После чего продавец достал травматический пистолет и расстрелял «горячих» покупателей. Нападавшему молодому человеку пули угодили в шею и спину, а его отцу – в лицо. Пострадавших госпитализировали, а полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
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